Denuncian por presuntos delitos federales a exgobernador "Kiko" Vega | Newsweek México

La titular de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública (SHFP), Vicenta Espinosa, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del ex gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid por la presunta comisión de delitos del orden Federal.



Según un comunicado, la denuncia presentada en las instalaciones de la subdelegación de la FGR, es el resultado de la auditoría especial realizada por la dependencia estatal, en la que se indicó que la pasada administración, no comprobó ni justificó recursos federales del ejercicio fiscal que suman un monto de 361 millones 580 mil 349 pesos.



La secretaria de la Honestidad y de la Función Pública del Estado precisó que la denuncia está dirigida en contra del ex gobernador y ex funcionarios que pudieran encontrarse relacionados de forma directa o indirectamente con los hechos.



El documento se presentó específicamente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, dado que el recurso señalado es de carácter federal.

Entre los delitos que se presume fueron cometidos están: delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos.

La secretaria Vicenta Espinosa explicó en el comunicado que se efectuaron pagos a empresas o personas morales de manera arbitraria y sin soporte legal alguno.

De igual forma señaló que se emitieron comprobantes sin contar previamente con la infraestructura o capacidad material, para prestar servicios o entregar los bienes que los amparan, ya que dichos contribuyentes se encuentran no localizados, por lo que es de presumirse la inexistencia de las operaciones amparadas.

En mayo pasado, Espinosa presentó dos denuncias ante el Ministerio Público en Mexicali por el presunto desvío de recursos en la administración pasada.

En ese momento detalló que la primera denuncia correspondía a la investigación de presuntos pagos ilegales a cargo del erario público por 1 mil 200 millones de pesos y que en este hecho podrían estar implicados 14 ex servidores públicos.

La segunda denuncia corresponde a presuntas aportaciones al Partido Acción Nacional (PAN) y a una Asociación Civil, Centro de Estudios y Análisis Humanistas, ligada al mismo partido y señaló a 26 ex funcionarios de gobierno.