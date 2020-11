Dan premio internacional a Fauna, restaurante en Valle de Guadalupe | Newsweek México

El restaurante Fauna, ubicado en Valle de Guadalupe, obtuvo el Miele One to Watch Award, premio que anualmente se otorga a un restaurante emergente en América Latina con el potencial de ascender en el ranking de Latin America’s 50 Best Restaurants.

“En estos tiempos tan difíciles para la industria gastronómica, nos enorgullece reconocer a una estrella ascendente en el ámbito culinario. Los menús experimentales de Fauna, el respeto por los productos locales y un enfoque único de gastronomía comunitaria han atraído a fanáticos de todo México y de más allá de sus fronteras”, afirmó William Drew, Director de Contenidos de Latin America’s 50 Best Restaurants.

El Miele One To Watch es el tercero de una serie de galardones especiales anunciados antes de la ceremonia virtual de los Latin America 50 Best Restaurants, la cual busca apoyar al sector en toda la región en medio de uno de los tiempos más desafiantes para la industria.

“Siempre fue nuestro sueño abrir un restaurante como Fauna que recupera los fundamentos de los alimentos, pero que también nos ofrece un espacio para dejar fluir nuestra creatividad”, comentó el chef David Castro Hussong, cofundador del restaurante.

Fauna se encuentra dentro del complejo vinícola y hotelero Bruma en Ensenada, Baja California. Abrió sus puertas en 2017, cuando los esposos, el chef David Castro Hussong y la chef de repostería Maribel Aldaco Silva se unieron para crear un restaurante de cocina tradicional mexicana.

La lista de Latin America’s 50 Best Restaurants, ahora en su octava edición, es publicada por William Reed Business Media, también es responsable de 50 Best: la organización de los premios, la recolección de votos y elaboración de la lista.

La organización de 50 Best busca reunir a las comunidades de todo el sector de la hospitalidad para fomentar la colaboración, la inclusión, la diversidad y el descubrimiento y ayudar a impulsar un cambio positivo.

Castro Hussong y Aldaco Silva serán homenajeados en la ceremonia virtual de entrega de premios de Latin America’s 50 Best Restaurants 2020, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, el 3 de diciembre a las 17:00, disponible para ser vista en el Facebook de Latin America’s 50 Best Restaurants y en el canal 50 Best Restaurants TV en YouTube.