Trump cambia de opinión: dice que el voto por correo en Florida sí es seguro | Newsweek México

Cinco días después de que sugirió retrasar las elecciones de noviembre porque que, según dijo, este método daba pie a imprecisiones y fraudes, el mandatario promueve este método en uno de los estados donde su partido tiene más fuerza.

Whether you call it Vote by Mail or Absentee Voting, in Florida the election system is Safe and Secure, Tried and True. Florida’s Voting system has been cleaned up (we defeated Democrats attempts at change), so in Florida I encourage all to request a Ballot & Vote by Mail! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2020