El Gobierno de Guanajuato mantiene en pausa la publicación de la reforma a la Ley de Movilidad que contempla el matriculado obligatorio en cascos de motociclistas y el padrón estatal de motocicletas, ante la inconformidad expresada por distintos grupos de usuarios.

Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno, informó que existe un compromiso de la administración estatal para analizar y, en su caso, modificar la medida tras escuchar a los afectados.

“La gobernadora pidió revisar el tema, derivado de ello no hemos publicado la reforma dando esta posibilidad de analizar. Hay varias alternativas, no quisiera yo adelantarlo, pero hay un compromiso de revisarlo, de analizarlo y, sobre todo, de ser escuchados”, expresó el funcionario.

Motociclistas han manifestado su rechazo al matriculado obligatorio de los cascos, pues consideran que podría resultar contraproducente y afectar a quienes usan estos vehículos para trabajar o transportarse diariamente. Jiménez Lona reconoció que uno de los reclamos de los motociclistas fue la falta de un parlamento abierto durante el proceso legislativo.

“Ellos se quejaban de que dentro de la metodología no se les había invitado, no hubo parlamento abierto y estamos en buena comunicación. El diálogo es directo y vamos a estar trabajando”, señaló.

Aunque no descartó por completo la posibilidad de eliminar la obligación del matriculado en cascos, indicó que la decisión está todavía bajo análisis.

“Hay que revisarlo, repito, yo no me quiero adelantar. Lo que sí les puedo decir es que hay un compromiso de la gobernadora a una revisión y dar alternativas ante esta situación”, subrayó.

Respecto al padrón de motocicletas, aclaró que es un tema aparte del matriculado y avanza de manera positiva, pues busca generar mayor orden y seguridad. No obstante, admitió que aún existen retos importantes en los municipios.

“Tenemos muchos municipios donde todavía no exigen ni siquiera el casco a los motociclistas, muchas motos sin placas. Entonces, poner restricciones, hay que evaluar si realmente vienen a abonar o no”, comentó.

Jiménez Lona aseguró que en los próximos días se dará información puntual sobre las decisiones que tomará el Gobierno estatal respecto a la reforma de la Ley de Movilidad.