Trump presume avances del muro fronterizo a días de la visita de López Obrador a EU | Newsweek México

A días de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arribe a Estados Unidos para su primer encuentro con Donald Trump, el mandatario estadounidense publicó fotografías de su muro fronterizo.

Sin mensaje, Trump publicó en su cuenta de Twitter cuatro fotografías de él frente a una parte del muro construido en la frontera que divide a México y Estados Unidos.

Las imágenes corresponden a la visita que el pasado 23 de junio realizó a Arizona, donde celebró la construcción de 200 millas de muro y día que anunció la posible visita de su homólogo mexicano, López Obrador, a Washington.

El nuevo muro ha reemplazado antiguas barreras y fue construido en lugares donde no existía anteriormente. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) la construcción está en marcha para aproximadamente 339 millas adicionales del nuevo sistema de muro y otras aproximadamente 183 millas están en la fase previa a la construcción.

La principal promesa de campaña de Trump en 2016 ha avanzado 320 kilómetros y se espera que para finales de 2020 se tengan construido 720 kilómetros a lo largo de la frontera.

“El nuevo sistema de muro fronterizo está ayudando a proteger la frontera sur de la actividad ilícita transfronteriza y está alentando la entrada legal de manera segura y legal a través de los puertos de entrada disponibles”, según la CBP.

En diferentes ocasiones el mandatario estadounidense aseguró que México pagaría el muro, en 2018 dijo que esto sería posible gracias al Nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“A menudo he dicho: ‘De una manera u otra, México pagará por el muro’. Esto nunca ha cambiado. Nuestro nuevo tratado con México (y Canadá), el T-MEC, es tan superior al anterior, muy costoso y antiestadounidense TLCAN, que solo con el dinero que ahorramos, ¡MÉXICO ESTÁ PAGANDO POR EL MURO!”.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2018