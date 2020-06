Twitter bloquea video tributo a George Floyd publicado por el equipo de campaña de Trump | Newsweek México

Las tensiones entre la red social Twitter y el presidente Donald Trump continúan, esta vez fue bloqueado un video en homenaje a George Floyd, publicado en la cuenta del equipo de campaña de Trump, por un reclamo de derechos de autor.

En el tuit publicado por @TeamTrump el video ya no es visible, en su lugar aparece la leyenda: “Este medio ha sido desactivado en respuesta a un reclamo del propietario de los derechos de autor”.

Twitter and @Jack are censoring this uplifting and unifying message from President Trump after the #GeorgeFloyd tragedy.

The same speech the media refused to cover.

Here is the YouTube link.

WATCH AND MAKE IT GO VIRAL: https://t.co/7V72z7JiKm https://t.co/xBgkc1bvPm

— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) June 4, 2020