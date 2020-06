Policías se solidarizan con manifestantes durante protestas por la muerte de George Floyd | Newsweek México

Trump amenazó este lunes con enviar a elementos de la fuerza militar a los diferentes estados donde las manifestaciones por la muerte de George Floyd ha causado disturbios, pero algunos elementos de la policía han reaccionado de un manera pacífica y han tenido gestos de solidaridad con los manifestantes.

Este lunes, en Houston, la ciudad natal de Floyd, el jefe de policía Art Acevedo se arrodilló junto a los manifestantes y abrazó a otros.

Además, luego de que se diera a conocer una llamada donde Trump calificó que se las personas que han causado disturbios durante las protestas masivas como “terroristas. Son Antifa y la izquierda radical”, el jefe de la policía envió un mensaje al mandatario.

“Permítanme decirle esto al Presidente de los Estados Unidos en nombre de los jefes de policía en este país: por favor, si no tienen algo constructivo que decir, mantengan la boca cerrada, porque están poniendo hombres y mujeres en sus veinte años en riesgo “, dijo Acevedo durante una entrevista con CNN.

Durante el quinto día de protestas en Mile High City, el jefe de la policía de Denver, Paul Pazen se unió a la marcha con los manifestantes.

De acuerdo con información de medico locales, Pazen se sintió inspirado después de caminar, hablar con los manifestantes y responder algunas de sus preguntas.

En Spokane, Washington, se vio a toda una fila de agentes arrodillarse ante decenas de manifestantes.

El domingo, los elementos de la fuerza policial de Miami también posaron sobre sus rodillas. Mientras otro agente abrazó a un joven manifestante.

Every battle is won by humility, not brute force. The Miami police outclassed every police force in the world by apologising before the angry protesters, before cameras, before the world. The crowds began to cry. Violence stopped. Can our police force not think like this? pic.twitter.com/xQjtIc70Xq

— Pritish Nandy (@PritishNandy) June 1, 2020