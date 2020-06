Un iceberg casi del tamaña de Chicago está a punto de separarse de la Antártida | Newsweek México

Un iceberg casi tan grande como Chicago está a punto de separarse de la plataforma de hielo de la Antártida. Se espera que el iceberg, que tendría una superficie de alrededor de 500 kilómetros cuadrados (193 millas cuadradas) cuando se desprenda, se separe de la plataforma de hielo Larsen D, que se extiende a lo largo de la costa oriental de la Península Antártica en el Mar de Weddell.

Larsen D se asienta al sur de la plataforma de hielo Larsen C, que se hizo famosa en 2017 cuando un enorme iceberg se desprendió de ella. Las plataformas de hielo se forman con el hielo que fluye desde tierra y que acumula nieve en su parte superior. Pueden tener cientos de metros de espesor. Contribuyen a mantener el hielo en tierra, por lo que si una plataforma de hielo desaparece, el hielo de tierra comenzaría a fluir con mayor rapidez.

El profesor Adrian Luckman, especialista en glaciares de la Universidad Swansea en el Reino Unido, vigila la plataforma de hielo Larsen y tuiteó sobre el iceberg. Señaló que el nuevo iceberg era “inminente” y que “probablemente se lleve con él a un área mucho mayor de hielo permanente”.

El hielo permanente es el hielo unido al fondo del océano o a la costa. Normalmente, se encuentra sobre las plataformas de hielo en los bordes de los continentes y no se mueve con los vientos ni con las corrientes, como ocurre con otros tipos de hielo, de acuerdo con el Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielo.

New iceberg imminent from the Larsen Ice Shelf system. This time from Larsen D, just south of Larsen C. The new iceberg will measure 500 square km, and will probably take with it a much larger area of very old fast ice (attached sea ice). Speed colours for LGBT Pride month! pic.twitter.com/la9Fhb2GCH

— Adrian Luckman (@adrian_luckman) June 24, 2020