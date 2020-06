Siberia, el punto más frío del hemisferio norte rompe récord al alcanzar los 38ºC | Newsweek México

La temperatura en la pequeña ciudad de Verkhoyansk, en Siberia, alcanzó este fin de semana los 38º Celsius, una cifra preocupante para el que fue considerado como el punto extremadamente frío del hemisferio norte de la Tierra.

Verkhoyansk se ubica a orillas del río Yana,y aunque en su historia registra temperaturas de -67ºC, este sábado llegó a los 38ºC, la que sería, una vez que sea revisada, la cifra más alta documentada al norte del Círculo Polar Ártico.

Durante el invierno la temperatura baja hasta a los -50ºC, pero durante el verano esta región rusa registra los 20º C.

Este lunes, Mark Parrington, científico del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus, publicó en su cuenta de Twitter que Siberia está padeciendo múltiples incendios forestales que han generado una gran columna de humo.

A big smoke plume and several #Arctic #wildfires visible in this image during the #ArcticHeatwave in #Siberia, #Russia 22 June 2020

La Organización de las Naciones Unidas también registró este aumento de temperaturas en el Círculo Polar Ártico y denunció que Siberia sufre los efectos del cambio climático más rápido que el promedio en el planeta.

“Las temperaturas alcanzaron + 38 ° C dentro del Círculo Polar Ártico el sábado, 17 ° C más caliente de lo normal para el 20 de junio. #GlobalHeating se está acelerando, y algunas partes del mundo se están calentando mucho más rápido que otras”, publicó.

Temperatures reached +38°C within the Arctic Circle on Saturday, 17°C hotter than normal for 20 June. #GlobalHeating is accelerating, and some parts of the world are heating a lot faster than others.

The #RaceToZero emissions is a race for survival.

Dataviz via @ScottDuncanWX pic.twitter.com/NIKeAYdiJd

— UN Climate Change (@UNFCCC) June 22, 2020