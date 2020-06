La Corte Suprema impide que Trump termine con el programa que protege a los ‘dreamers’, el DACA | Newsweek México

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este jueves que la administración de Trump no puede poner fin al programa DACA, diseñado para proteger de la deportación a los llamados ‘dreamers’, un grupo de más de 700,000 jóvenes llegados al país sin papeles acompañando a sus padres cuando eran niños.

El alto tribunal secundó la opiniones de tribunales inferiores y consideró que sería “caprichoso” y “arbitrario” poner fin al programa adoptado por el presidente demócrata Barack Obama en 2012 para dar protección contra las deportaciones y permisos de trabajo a estos jóvenes, principalmente oriundos de América Latina y muchos de los cuales no recuerdan su país de origen.

El Presidente de la Corte Suprema, John Roberts, fue el voto decisivo en la decisión 5-4, que significa una gran derrota legal para el presidente Trump en el tema de la inmigración, un foco principal de su agenda nacional.

La cadena NBC reporta que Roberts escribió en el fallo que el gobierno no dio una justificación adecuada para finalizar dicho programa federal. La administración podría intentar nuevamente cerrarlo ofreciendo una explicación más detallada de su acción, pero quizás la Casa Blanca optaría por no hacerlo en medio de la campaña presidencial.

A la postura de Roberts se unieron en su mayoría los jueces liberales Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor.

“Concluimos que el secretario interino violó la [Ley de Procedimiento Administrativo]”, y que la decisión de rescindir DACA “debe ser anulada”, escribió Roberts.

Este programa permite a los jóvenes trabajar, estudiar y conducir y sin él se verían condenados a vivir sin papeles.

Esta es una de las decisiones más esperada de la temporada y debido a que los jueces conservadores son mayoría, había expectación sobre la decisión.

Finalmente el magistrado John Roberts sumó su voz a la de los cuatro jueces progresistas para apoyar la permanencia del programa.

“No estamos decidiendo si DACA o su terminación son políticas fundadas. Nos referimos sólo a si la agencia cumplió con los requerimientos de procedimiento que le otorgaran una explicación razonada para su acción”, escribió Robert en el acta.

El presidente de Estados Unidos denunció la decisión tomada este jueves por la Corte Suprema de amparar a los “dreamers”, como “horrible” y “políticamente cargada”.

Esta decisión que se suma a una opinión emitida esta semana sobre los derechos de los trabajadores homosexuales y transexuales molestó a Trump, que considera que son como “balas en la cara de las personas que están orgullosas de considerarse republicanas y conservadoras”.

También, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Trump se quejó del fallo al escribir: “¿Tienen la impresión de que a la Corte Suprema no le gusto?”

