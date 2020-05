Una mujer blanca pierde su empleo tras acto racista contra un hombre negro en Nueva York | Newsweek México

Un video de una mujer blanca llamando a la policía por la presencia de un hombre negro que observaba pájaros en el Central Park de Nueva York se volvió viral, y provocó indignación ante la denuncia considerada racista.

Las imágenes publicadas en Twitter que obtuvieron casi 26 millones de vistas fueron filmadas por el hombre, Christian Cooper, quien dijo que le había pedido a la mujer que le colocara una correa a su perro.

Ella estaba caminando con el perro el lunes en una zona boscosa del parque que es popular entre los observadores de aves y donde los perros deben mantenerse atados.

En el video, mientras la mujer lucha por controlar al perro, Cooper se acerca, y luego se la ve haciendo una llamada telefónica.

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm

“Les diré que hay un hombre afroestadounidense amenazando mi vida”, le dice a Cooper mientras hace su llamado a la línea de emergencia 911.

“Hay aquí un hombre afroestadounidense, estoy en el Central Park. Me está grabando, amenazándome y amenazando a mi perro”, le dice al operador telefónico la mujer, identificada luego como Amy Cooper -sin parentesco con el hombre-, corredora de seguros de la compañía financiera local Franklin Templeton.

Las imágenes provocaron indignación en las redes sociales y muchos usuarios llamaron a la mujer “Karen”, un término popular para describir a una mujer blanca que se considera con mayores privilegios que otros.

Te interesa: Investigan la muerte de un hombre negro sometido por policías en Minneapolis

El incidente generó incluso la reacción del alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, quien condenó sus acciones como “racismo, simple y llano”.

“Llamó a la policía PORQUE él era un hombre negro. A pesar de que ella fue la que rompió las reglas. Decidió que él era el criminal y sabemos por qué. Este tipo de odio no tiene lugar en nuestra ciudad”, señaló el alcalde en su cuenta de Twitter.

The video out of Central Park is racism, plain and simple.

She called the police BECAUSE he was a Black man. Even though she was the one breaking the rules. She decided he was the criminal and we know why.

This kind of hatred has no place in our city. https://t.co/6PP7jIwL1g

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) May 26, 2020