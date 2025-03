Durante la presentación de su obra “Decisiones y votos: una justicia sin colores”, en las Instalaciones de la Universidad Cuauhtémoc en Aguascalientes, el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa resaltó la relevancia de emplear un lenguaje sencillo y directo en las resoluciones judiciales. En su intervención, subrayó que la tarea principal de los jueces es ofrecer soluciones claras a los conflictos, evitando el uso de tecnicismos que dificulten su comprensión por parte de la ciudadanía.

“Tratamos de transparentar la manera en como se ha votado en distintas controversias. He mantenido la convicción de mantener un voto con independencia” dijo en entrevista.

Asimismo, enfatizó que las sentencias deben ser transparentes y guiadas por principios éticos, recordando que la justicia debe estar al servicio de la sociedad en su conjunto. Para el magistrado, una comunicación clara en cada resolución es clave para consolidar la confianza pública en el poder judicial.

“Son documentos difíciles de entender. No es posible que se dictaran sentencias que la sociedad no pudiera entender. Yo tuve la idea de que se redactaran de manera más clara, que se explicara sencillamente como es que llegan estas decisiones” menciona, señalando que los destinatarios de la sentencias, son los ciudadanos.

Respecto a la actual coyuntura de la elección judicial, señala que hay oportunidad para que los propios jueces puedan comunicar lo que hacen, por lo que se abre una ventana para no dejar que “otros construyan una imagen”.

“El libro no se hizo pensando en las elecciones de jueces, en ese momento no se pensaba, pero creo que es algo que viene a encajar perfectamente. Es importante que no llamenos al voto en favor en contra, pero impulsemos la participación de la ciudadanía”