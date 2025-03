Puebla, Pue. En los primeros 100 días de administración, la Secretaría de Movilidad y Transporte ha realizado diversas sanciones económicas a los choferes del transporte público, debido a que no cumplen los lineamientos.

Según la titular de la dependencia, Silvia Tanús Osorio, entre las principales irregularidades que se han identificado son: la falta de documentación del vehículo, la falta de licencia del chófer, y el mantenimiento de la unidad.

“La más recurrente, es que los choferes no traigan licencia, que la ruta no traiga todos los papeles completos, que el seguro no esté vigente“, mencionó.

La secretaria dijo que con el pase de revista, habrá una regulación más controlada, para que todos actúen conforme al reglamento y se eviten irregularidades en el servicio del transporte público.

Entrega de vehículos eléctricos

Para ello, se realizó la entrega de las primeras unidades totalmente eléctricas —10 taxis y 3 autobuses— además de 3 camiones híbridos para un total de 16, como parte del Programa Integral de Reordenamiento y Modernización del Transporte Público de Puebla.

Los camiones fueron entregados a las rutas JBS (Morados), Cree Madero, Azteca y R72, y tanto a los microbuseros como a los taxistas beneficiados en esta primera entrega, el Gobierno de Puebla pagó el 20 por ciento del enganche, como había anticipado Armenta.

Este martes 25 de marzo, a dos meses de que el gobernador anunció la renovación del parque vehicular del transporte público, en el Centro Integral de Servicios en la zona de Angelópolis ya se otorgaron estas primeras unidades a los transportistas.