Puebla, Pue. Después del enfrentamiento que se presentó entre vendedores de la organización 28 de Octubre y Antorcha Campesina, se presentaron 4 denuncias, por parte de los involucrados, que son en contra quien resulte responsable, según lo informó el titular de la Secretaría de Gobernación Municipal de Puebla, Franco Rodríguez.

“Si no me acuerdo son tres denuncias o cuatro denuncias contra quien resulta responsable, hay señalamientos particulares, lamentablemente fueron dos agrupaciones o dos líderes de ciertas agrupaciones, y quiero decir que ese mismo día el resto de los comerciantes populares del centro histórico se acercaron a la propia Secretaría para deslindarse de esos hechos”, dijo.

Según el secretario, tras estos hechos violentos, hubo agrupaciones de comerciantes que se acercaron a la dependencia municipal, para aclarar que no estuvieron relacionados, por consiguiente se deslindaron de estos comportamientos agresivos.

“De alguna manera se preocuparon de que no los involucráramos en ese acto violento en el cual, ellos no están de acuerdo e incluso hubo señalamientos de su parte y vamos a decir en desmarcarse de esas acciones que lamentablemente algunos otros líderes de esta zona cometieron”, refirió.

Gobierno municipal busca regular el comercio informal

El funcionario municipal reconoció que el comercio informal no desaparecerá del Centro Histórico; sin embargo, debe existir una regulación para evitar la invasión a espacios públicos.

“Como ya les he dicho no desaparecerán, pero hay acuerdos como la no instalación los jueves, se les invita por supuesto a todo lo que son ferias religiosas, conmemoraciones y demás, se les da autorización obviamente de manera temporal, verbal, porque tampoco podemos generar precedente de este tipo de cosas, en algunos casos y obviamente de ciertas fiestas patronales ingresan sus pagos directos a tesorería del ayuntamiento“.