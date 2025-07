Puebla, Pue. La presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez solicitará a la Auditoría Superior del Estado (ASE) haga una revisión forense de los “malos” proyectos de obras de la Avenida Juárez y Xonaca para saber si hubo daño patrimonial.

Indicó que desde el Congreso local se hará la petición para que se inicie una revisión, sin que esto tenga significado directo a las pasadas administraciones, como la del ex edil de la capital, Adán Domínguez del Partido Acción Nacional (PAN) quien fue encargado de promover estos proyectos de obras.

“Estas obras no resolvieron un problema de vialidad, no para los poblanos esperemos que esto no represente un daño al erario público, la correcta aplicación de recursos debe ser la correcta”, dijo Laura Artemisa García Chávez.