Luego de que habitantes del fraccionamiento Villa Fontana, al sur de Aguascalientes, hayan expresado su inconformidad por los altos montos en sus recibos de agua, el presidente municipal, Leonardo Montañez Castro, aseguró que representantes del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) ya están revisando la situación con los vecinos y acordaron revisar el macromedidor de la zona para hacer los ajustes necesarios.

El primer edil explicó que, como parte del acuerdo, se revisará el macromedidor de la zona para descartar errores y, si es necesario, se harán correcciones en los cobros.

“Los medidores finalmente son aparatos que tienen su vigencia (…) estamos ahorita en un proceso de implementación de nuevos medidores, justamente para estas para estas zonas”, señaló.

Sin embargo, el alcalde insistió en que los altos cobros suelen deberse a fugas dentro de los hogares, muchas de ellas imperceptibles.

“En ocasiones no nos damos cuenta de que tenemos fugas en nuestros baños. Normalmente no cambiamos el dispositivo interior o el conocido zapito, y ahí tenemos fugas no visibles”, explicó.

Además, argumentó que los costos de operación de MIAA están influenciados por el precio de la energía eléctrica, asegurando que el organismo destina alrededor de 360 millones de pesos anuales en el pago de luz.

“Si se incrementa la energía, pues se incrementa el costo de nuestro recibo. Es a lo que estamos sujetos”, indicó.

Finalmente, Montañez Castro informó que el municipio puso en marcha la rehabilitación de un tanque de almacenamiento en El Molino, con capacidad de cinco millones de litros, y la perforación de ocho nuevos pozos.