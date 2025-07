Luego de que se diera a conocer el caso de una policía municipal que colaboraba con un grupo del crimen organizado, desde la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes (SSPMA) informan que ya fue suspendida temporalmente, mientras se lleva a cabo el juicio donde determinarán su culpabilidad y en su caso, la separación del cargo en definitivo.

El titular de la corporación policial, Gonzalo Pérez Zúñiga, explicó que la oficial, de nombre Citlali “N”, tenía alrededor de 5 años trabajando dentro de la SSPMA, y que ya existían sospechas previas sobre su posible vínculo con actividades delictivas, sin embargo, argumenta que era necesario realizar un trabajo de inteligencia en conjunto con la Fiscalía para lograr una detención legal y sustentada.

“Precisamente de unos resultados que tuvimos de dos células que hicimos la detención en esa zona, traíamos esa línea. Ya teníamos información y la Fiscalía decía: ‘es la que tenemos que manejar’ para judicializar y realizar un cateo correctamente”, explicó.

Añadió que, aunque no se le ha dado de baja oficialmente, ya no está en funciones ni recibe salario. Además, aclaró que hasta el momento no hay indicios de que otros elementos estén implicados, pero no se descartan nuevas indagatorias.

“Está suspendida de la zona hasta que se lleve a cabo el juicio. Si un juez determina su culpabilidad, procederemos con la separación definitiva de la Secretaría. Aunque esté detenida, el proceso interno sigue su curso”, indicó.

Sobre el sistema de control y confianza, explicó que las evaluaciones son responsabilidad del estado, a través del C3 y se aplican aproximadamente cada dos años y medio.

Finalmente, aseguró que la policía señalada había aprobado dichas pruebas, por lo que contaba con acreditación vigente.