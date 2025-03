La diputada federal Mariana Jiménez Zamora, señaló que las y los diputados asumen el compromiso de proponer y trabajar en soluciones tangibles, en contribuir al fortalecimiento de la economía, de la competitividad y el bienestar de todas y todos los mexicanos, durante el encuentro que sostuvo con Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).

Como parte de una serie de diálogos con legisladoras y legisladores de las Cámaras de Diputados y Senadores, Octavio de la Torre recibió a la diputada federal Mariana Jiménez, en la sede de la Confederación, donde platicaron sobre la reforma energética, la deuda pública y la inseguridad, ante empresarios y directivos de la CONCANACO que estuvieron presentes.

“Asumimos el compromiso de proponer y trabajar en soluciones tangibles, no se trata y quiero que tengamos esto muy claro de señalar por señalar, o criticar por criticar o simplemente estar en la contra de todo. Nuestra posición es contribuir al fortalecimiento de la economía, de la competitividad y el bienestar de todas y todos los mexicanos.” Diputada Mariana Jiménez.

El presidente Octavio de la Torre, señaló que hay temas en particular que a la Confederación le preocupan, porque como organización que tiene territorio, tiene injerencia directa en la población y en la toma de decisiones de los tres órdenes de gobierno. “Hemos impulsado y logrado que se hicieran reformas; por ejemplo, para que el delito de extorsión en la modalidad de delito patrimonial se persiguiera de oficio, y que en la Constitución se establezca la extorsión en la modalidad de prisión preventiva de oficio, ahorita estamos en el proceso de observaciones de una ley que va a presentar la Presidenta, en términos de extorsión en cadenas de valor, eso es lo que sigue.”

La diputada Jiménez mencionó también que como diputadas y diputados emitieron un voto de confianza unánime para el nuevo Secretario de Hacienda y Crédito Público. “Esperamos que su gestión aporte la estrategia que México necesita para poder cambiar el rumbo financiero en nuestro país, que pueda guiar a México a un crecimiento económico responsable”. Precisó.

“Habremos de hacernos unos vigilantes muy extenuantes. Porque nuestras expectativas son las siguientes: que exista una disciplina fiscal y una contención del endeudamiento, y diseñar un plan que reduzca la velocidad con la que ha incrementado la deuda pública en los últimos años, pero sin sacrificar la política social que se está llevando a cabo en estos momentos, pero aún más importante, sin sacrificar la inversión en infraestructura productiva.” Enfatizó la diputada.

Sobre el tema de seguridad, la diputada señaló que desde la Cámara están conscientes que para el sector empresarial, esta crisis de seguridad repercute en menor inversión nacional y extranjera.

“Se tiene que ver una estrategia integral, una estrategia de cooperación entre el legislativo, el ejecutivo pero también de la mano de ustedes como empresarios, para ver de qué manera podemos abonar a la solución de esta problemática tan delicada que vivimos como mexicanos, que es la inseguridad. Estamos considerando fuertemente y de manera imprescindible un plan coordinado de seguridad, donde la Federación, los estados y los municipios puedan trabajar en unidad.” Dijo Jiménez Zamora.

Comentó que para la fracción a la que pertenece, el tema de seguridad lo entienden y saben que afecta a los costos operativos adicionales, “Tenemos perfectamente claro que las empresas deben de invertir en protección privada, en seguros más caros, en diversos protocolos, pero también las pequeñas y medianas empresas, en ocasiones no pueden asumir estos gastos y terminan limitando sus actividades en el mejor de los casos, pero mayoritariamente las pequeñas y medianas empresas terminan cerrando sus puertas.” Precisó la diputada.

Al respecto, De la Torre señaló que también es muy delicado hablar de “Terrorismo”. “Es muy delicado este fenómeno porque toda la cadena se va impactar, los políticos tengan negocios o nexos, bienvenidos, porque también van a estar impactados, eso es lo que ha pasado no aquí, sino que ha pasado a nivel global, no estoy inventando algo que no. Por eso era tan delicado, porque impacta en la economía.”

Estuvieron presentes representantes de British American Tobacco México, AMPES, Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes, Banco BASE; CANACO Chiautempan, Tlaxcala, CANACINTRA, así como vicepresidentes de la Confederación.