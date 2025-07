Puebla, Pue. El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib reconoció que son recurrentes los casos de invasión de baquetas, por vecinos que buscan ampliar sus viviendas; sin embargo, no confirmó cuántos casos han tenido que intervenir para derribar la construcción.

El alcalde enfatizó en que, este tipo de invasiones viales generan problemáticas de movilidad, lo que impide una buena circulación, especialmente para los peatones de la ciudad.

“Estamos trabajando de la mano de ellos, para decirles, oye ayúdanos, no es normal que abarques una baqueta, donde las personas se tengan que bajar a la calle a caminar , y posteriormente tenemos un problema vial . Yo creo que es importante trabajar, platicar”, declaró.

Cuestionado sobre, en qué zonas han detectado más este tipo de situaciones, el presidente municipal dijo que está presente en toda la ciudad, no obstante, en algunos casos han tenido que invertir, sin embargo, no precisó en qué lugares lo han realizado.

“El que no haga caso, que no se sume a una mejor vialidad, se le va a retirar, y se va a tirar con fuerza, desgraciadamente. Pero yo creo que somos más los buenos. Los que queremos una mejor movilidad para Puebla, trabajemos de la mano de los ciudadanos, sumados al gobierno municipal, el gobierno estatal. Tenemos buena fe de poder trabajar con ello, entonces no se va a permitir”, mencionó.