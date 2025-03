A solo dos meses del estreno de la nueva versión live action de Lilo y Stitch, Disney lanzó este miércoles 12 de marzo el primer tráiler de la película. En el adelanto, que dura poco más de dos minutos, se pueden ver escenas icónicas que recrean el inicio del filme original de 2002, donde el carismático extraterrestre azul es capturado por agentes intergalácticos.

Hasta el momento el tráiler acumula 247,624 reproducciones y presenta a personajes emblemáticos como Nani Pelekai, la hermana de Lilo; así como Jumba y el Teniente Pleakley. Además, la banda sonora incluye temas originales de la película animada, entre ellos “You’re the Devil in Disguise”, de Elvis Presley, y “He Mele No Lilo”.

“Ohana significa familia y la familia nunca te abandona; ni te olvida. Su estreno es el 22 de mayo. Solo en cines”, dice la descripción del video.

Dirigida por Dean Fleischer Camp, el cineasta nominado al Óscar por el largometraje de animación Marcel, la concha con zapatos, esta nueva versión cuenta con un gran elenco: Maia Kealoha, Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, además de Courtney B. Vance y Zach Galifianakis.

En las primeras horas de la presentación del avance los comentarios son favorables. “Este el primer remake de live action que realmente me entusiasma. Stitch y los otros personajes extraterrestres se ven geniales y es realmente nostálgico ver todas las escenas recreadas”, comentó un usuario.

“Últimamente no soy muy fan de las películas live action de Disney, pero hasta ahora, han clavado este CGI (imágenes creadas por computadora). Stitch es perfecto; Lilo también es adorable”, escribió otro.

¿EL LIVE ACTION DE LILO Y STITCH LLEVARÁ LA MISMA TRAMA QUE LA CINTA DE 2002?

En contexto, Disney ha tenido varios fracasos con sus adaptaciones en live action, ya sea por críticas negativas, bajo rendimiento en taquilla o desaprobación del público. El primero de ellos fue Dumbo (2019). Según críticos de cine, la historia se alejó del clásico animado de la década de 1940 y se percibió como oscura y aburrida.

Al año siguiente se repitió el mal recibimiento del público con Mulán. En este caso, el principal problema fue que el equipo creativo eliminó a personajes queridos como Mushu y cambió el tono de la historia. Además, las críticas giraron en torno a la falta de autenticidad cultural y censura en China.

Para Pinocho (2022), criticaron un CGI de baja calidad, una trama sin alma y a Tom Hanks como Geppetto. En general, los live action de Disney suelen generar debate por la nostalgia y la falta de originalidad, situación que podría cambiar con Lilo y Stitch.

El filme sigue a Lilo Pelekai, una niña hawaiana que vive con su hermana mayor Nani, después de la muerte de sus padres. Lilo es una niña solitaria y algo excéntrica, con dificultades para adaptarse y hacer amigos. Su vida da un giro inesperado cuando adopta a un extraño “perrito” llamado Stitch, que en realidad es un experimento genético creado por un científico loco llamado Jumba. N