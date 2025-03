Los discursos de los ganadores a los Premios Óscar, que cada vez se hacen más extensos, se centran principalmente en agradecer a sus familiares, al equipo de la película, a Dios o a alguna figura del cine que los haya inspirado.

Antes de la 97ª edición de los Premios Óscar, celebrada el domingo 2 de marzo, la agencia de noticias AFP analizó casi 2,100 discursos pronunciados desde 1953 por quienes han ganado la estatuilla, ya sea en representación de una película o de manera individual.

Las pocas intervenciones en idiomas distintos al inglés fueron, en su mayoría, traducidas conforme a las versiones oficiales de los Óscares. Más del 80 por ciento de estos discursos fueron dados por hombres. En los años 1950 los discursos consistían en promedio de solo tres frases, pero desde entonces han ido alargando, llegando a las 15 frases en 2024.

Aunque se supone que los discursos largos están prohibidos, se les recordó a los nominados de la edición 2025 que no deben exceder los 45 segundos en caso de ser premiados. El discurso más largo hasta la fecha fue el de Daniel Kaluuya, quien ganó el Óscar como Mejor actor de reparto en 2021 por su papel en Judas y el Mesías Negro.

Su intervención duró tres minutos y 30 segundos y constó de cerca de 70 frases, en las que agradeció a unas 30 personas, desde Dios hasta su equipo, su familia y “todos aquellos que ama, desde Londres hasta Kampala”. En contraste, casi 200 oradores optaron por la concisión, pronunciando únicamente una frase.

¿QUIÉNES PRONUNCIAN LOS DISCURSOS MÁS LARGOS: HOMBRES O MUJERES?

Cuando Charles Brackett, Walter Reisch y Richard Breen ganaron en 1954 el Óscar al Mejor guion original de Titanic, Brackett apenas tuvo tiempo de tomar la estatuilla y decir “Thank you” (gracias), antes de que el trío fuera dirigido al otro lado del escenario.

Las mujeres hacen los discursos más largos, con más de nueves frases en promedio, frente a siete para los hombres. Las premiadas con el Óscar a la Mejor actriz son las que hablan más, con 18 frases, dos y media más que sus colegas masculinos.

El elemento imprescindible es la palabra “thanks”, presente en casi 95 por ciento de los discursos analizados. Algunos ganadores prefieren usar la palabra “gratitud”, como hizo Vincente Minnelli en 1959 al recibir el Óscar a Mejor director por Gigi. Otros, como Arthur Harari, quien fue premiado en 2024 junto a Justine Triet por el guion de Anatomía de una caída, optan por dejar los agradecimientos a su correceptor una vez que suben al escenario.

Las mejores actrices son las que más agradecen, utilizando 6.2 veces la palabra “thanks”. Halle Berry dedicó la mitad de las aproximadamente 60 frases de su discurso de agradecimiento en 2002, al convertirse en la primera actriz negra en ganar este Óscar por su papel en A la sombra del odio.

Considerando que “este momento es mucho más grande que ella”, dedicó su premio a “cada mujer de color sin nombre y sin rostro que ahora tiene una oportunidad porque esta puerta se abrió esta noche”.

STEVEN SPIELBERG ES LA PERSONALIDAD MÁS CITADA EN LOS DISCURSOS DE LOS PREMIOS ÓSCAR

Por el contrario, Frances McDormand, premiada como Mejor actriz en 1997 por su papel en Fargo de los hermanos Coen, casi se abstuvo de decir “gracias”. Con su único “Gracias por reconocer nuestro trabajo. Felicitó a los productores por permitir que los directores tomen decisiones de casting autónomas basadas en las calificaciones y no solo en el valor comercial”.

La Academia de los Premios Óscar, que otorga las estatuillas, es la entidad más citada. Mencionada en un discurso de cada 12 en los años 1950, en la última década lo es en uno de cada dos.

Otra referencia popular es “God” (Dios), que aparece cerca de 190 veces en más de 140 discursos. Más de seis de cada 10 veces hace referencia a la figura religiosa, de las cuales casi la mitad utiliza la expresión “God bless” (Dios bendiga).

Entre todas estas menciones de “God”, una de cada cinco corresponde a la expresión “Oh my God” (Oh Dios mío), una expresión coloquial que no tiene un vínculo directo con la figura religiosa.

En cuanto a las personalidades, Steven Spielberg es el más citado (unas 40 veces) y agradecido. Nombrado hasta la fecha en 23 ocasiones, el influyente director de Hollywood no dejó de incluir numerosos “gracias” en los discursos pronunciados por los tres Óscares que recibió. N

(Con información de AFP)

