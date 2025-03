La administración de Donald Trump ha redoblado su estrategia contra los cárteles de la droga, con el objetivo de impedir que México se convierta en un “narcoestado”, según declaró el miércoles el vicepresidente estadounidense JD Vance. Durante un discurso en la frontera de Eagle Pass, Texas, limítrofe con Piedras Negras, Coahuila. Vance recordó que su gobierno tiene la facultad de emplear a las Fuerzas Armadas en la lucha contra estas organizaciones criminales.

Según Vance, el gobierno estadounidense combate la inmigración ilegal y ha designado a los cárteles como organizaciones terroristas para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, también aseguró que esta medida “le está haciendo un gran favor al pueblo de México”.

“Si no logran controlar a estos cárteles, el pueblo de México se despertará en un narcoestado donde los cárteles tendrán más poder que su propio gobierno”, advirtió.

Durante su visita, Vance fue consultado sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas crucen la frontera para enfrentar a los cárteles, que han sido clasificados junto con el Estado Islámico como “terroristas”.

.@VP in along the border in Eagle Pass: “The reason why we’ve seen a 98% reduction of border crossings … is because President Trump has empowered — and, in fact, demanded — that his whole government take the task of border control seriously.” pic.twitter.com/oAN3DXmxBO

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 5, 2025