El legendario actor de Hollywood, Gene Hackman falleció a los 95 años junto a su esposa, la ex pianista clásica Betsy Arakawa, en su hogar en Nuevo México. La pareja fue encontrada sin vida el miércoles por la tarde junto a su perro, según informaron las autoridades.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe acudieron a la residencia de Hackman en Old Sunset Trail alrededor de la 1:45 p.m. para realizar un control de bienestar. Al llegar, descubrieron los cuerpos sin vida del actor, su esposa y su mascota.

Las autoridades no han revelado la causa de la muerte, pero indicaron que no hay indicios de juego sucio. “Esta es una investigación activa y en curso”, declaró un portavoz a Newsweek.

GENE HACKMAN: UNA LEYENDA DEL CINE

Hackman tuvo una carrera cinematográfica prolífica que se extendió por más de cuatro décadas, ganando premios Oscar por sus papeles en The French Connection y Unforgiven. Su interpretación en Bonnie and Clyde lo lanzó a la fama, mientras que su talento versátil le permitió destacar en géneros diversos como la comedia (Young Frankenstein), el drama histórico (Reds) y el thriller (No Way Out).

Hackman era conocido por su capacidad para sumergirse en cualquier personaje, desde un entrenador en busca de redención en Hoosiers hasta un experto en vigilancia en The Conversation. Su apariencia común y su estilo naturalista lo convirtieron en el “hombre cotidiano” de Hollywood, frecuentemente comparado con Spencer Tracy.

UN RETIRO DISCRETO

A diferencia de muchas estrellas de Hollywood, Hackman evitó la vida social del cine y se retiró temprano de la actuación. En sus últimos años, se dedicó a la escritura y a disfrutar de la tranquilidad en su rancho en Santa Fe, lejos del bullicio de la industria.

REACCIONES ANTE SU FALLECIMIENTO

El mundo del cine y la televisión lamentó la pérdida de Hackman. El actor George Takei escribió en X (antes Twitter): “Hemos perdido a uno de los verdaderos gigantes de la pantalla. Gene Hackman podía interpretar a cualquiera, y siempre se sentía una vida entera detrás de cada personaje”.

Francis Ford Coppola, director de The Conversation, también expresó su pesar: “La pérdida de un gran artista es siempre motivo de duelo y celebración. Gene Hackman fue un actor inspirador y magnífico”.

El presentador de televisión Dara Ó Briain lo calificó como “el mejor actor de cine de todos los tiempos”, mientras que el periodista Piers Morgan describió su fallecimiento como “un triste final para una vida extraordinaria”.

Gene Hackman deja una huella imborrable en la historia del cine. Su legado cinematográfico continuará inspirando a generaciones futuras, y su dedicación a la actuación será recordada por siempre. N

