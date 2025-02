Puebla, Pue. Suman siete Centros de Verificación Vehicular clausurados porque operaban de forma irregular, según lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Medio Ambiente Estatal de Puebla, Rebeca Bañuelos Guadarrama.

La funcionaria estatal explicó que, según el informe realizado hasta el 25 de febrero, se han realizado 23 inspecciones a los 33 centros de verificación vehicular.

Estas revisiones han arrojado clausuras temporales en los municipios de:

San Martín Texmelucan

Huejotzingo

San Pedro Cholula

Izúcar de Matamoros

Huauchinango

Puebla capital

“Hemos realizado 23 inspecciones en los Verificentros, existen 33 en el estado de Puebla, al día de hoy tenemos clausurados San Martín Texmelucan, Huejotzingo, San Pedro Cholula, Izúcar de Matamoros, Huauchinango, y en otro en el bulevar Hermanos Serdán”, declaró.

La secretaria comentó que se detectaron diversas irregularidades donde no se cumplían con los lineamientos establecidos por Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Además, enfatizó que detectaron personal no acreditado, ni capacitado realizando la Verificación, no había una correcta la calibración de los equipos, como consecuencia había resultados reprobados, se detectó hardware y software que no están permitidos en la norma, para el funcionamiento de los equipos.

“Las anomalías que se encontraron que no van de acuerdo a la normatividad, que pide Semarnat y Profepa, son que se contaba con personal no acreditado, ni capacitado realizando la Verificación, no estaba correcta la calibración de los equipos, arroja resultados reprobados, se detectaron hardware y software externa que no están permitidos en la norma para el funcionamiento de los equipos, además de que presentan fugas de gas en los equipos, lo que genera resultados alterados, todas estas son causales de clausura, están en procedimiento administrativo y una vez que solvente las fallas, se les permitirá reabrir”, dijo.