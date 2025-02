La icónica cantante afroestadounidense Roberta Flack, reconocida a nivel mundial por su interpretación de “Killing me softly with his song”, falleció este lunes a los 88 años, según informó su publicista en un comunicado oficial.

LA CARRERA DE ROBERTA FLACK

Ganadora de varios premios Grammy, Flack se consolidó como una de las voces más influyentes de la década de 1970, cautivando al público con su estilo único en géneros como el pop, soul y R&B. Sin embargo, en años recientes, la artista enfrentó complicaciones de salud tras ser diagnosticada en 2022 con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afectó su capacidad para cantar.



EL LEGADO DE ROBERTA FLACK

Roberta Flack deja un legado musical imborrable, cuya influencia sigue resonando en las generaciones actuales. Su talento y emotiva interpretación de clásicos como “Killing Me Softly With His Song” continúan tocando los corazones de millones de personas alrededor del mundo, consolidándose como una leyenda eterna del panorama musical internacional. Aunque no se dispone de una cifra exacta de las ventas totales de sus discos, su impacto en la industria musical es innegable. En 2020, fue galardonada con el Lifetime Achievement Grammy, y en 2021, ingresó al Salón de la Fama de Mujeres Compositoras. Su legado perdurará en la historia de la música. N

