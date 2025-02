El presidente argentino, Javier Milei, promovió recientemente la criptomoneda LIBRA, un token supuestamente destinado a apoyar a las pequeñas y medianas empresas en Argentina. Sin embargo, su respaldo generó preocupación por una posible estafa, lo que lo llevó a borrar su publicación en X (antes Twitter) pocas horas después.

¿MILEI PROMUEVE INVERSIÓN O UNA ESTAFA?

El viernes por la noche, Milei compartió en X un mensaje promocionando LIBRA, asegurando que el dinero recaudado beneficiaría a empresas locales y que el proyecto era gestionado de forma privada. Aclaró que no recibiría beneficios financieros personales de la iniciativa.

El nombre del token parecía estar inspirado en su partido político, La Libertad Avanza, o en su visión libertaria de la economía. Además, se reveló que Milei se había reunido hace meses con KIP Protocol, la empresa detrás de la moneda digital.

En el sitio web de KIP Protocol, una publicación de blog del 20 de octubre muestra a Milei en una selfie con uno de los cofundadores del proyecto.

ALARMA EN REDES Y PREOCUPACIONES POR “RUG PULL”

La publicación del presidente causó pánico inmediato entre los argentinos. Algunos se preguntaron si su cuenta había sido hackeada, mientras que otros temieron que él mismo hubiera sido engañado por estafadores cripto.

Dentro de las notas comunitarias en X (antes Twitter), la plataforma de Elon Musk, alertaron sobre posibles riesgos de la moneda. Las estafas cripto, conocidas como “rug pulls”, son comunes en redes sociales y suelen dejar a los inversores con pérdidas millonarias.

¿QUÉ PANORAMA TIENE ARGENTINA ANTE ESTO?

A pesar de su popularidad en Wall Street, Milei aún enfrenta desafíos para atraer inversión extranjera. Si bien su gobierno ha reducido la inflación y aprobado reformas económicas, la falta de confianza en las criptomonedas y la incertidumbre política generan dudas entre los inversores.

Estos son algunos de los retos inmediatos que enfrenta la nación sudamericana timoneada por Milei:

Controles de divisas: Aún no ha eliminado las restricciones heredadas, aunque se espera que Argentina crezca en 2025 tras dos años de recesión.

Impacto global: Las tarifas impuestas por Donald Trump afectan desproporcionadamente a Argentina.

Industria automotriz en crisis: Nissan reduce la producción y Mercedes-Benz abandona el país tras 70 años.

Problemas en exportaciones: La falta de dragado en el Río Paraná, clave para las exportaciones agrícolas, dificulta el comercio internacional.

MILEI RECULA Y APUESTA POR LA LIBERTAD ECONÓMICA

Cinco horas después, Javier Milei eliminó su publicación, afirmando que no estaba “al tanto de los detalles del proyecto” y que, tras informarse mejor, decidió no seguir difundiendo la iniciativa.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna”, expresó en su publicación en X (antes Twitter). “No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, explicó. “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. VLLC!”, concluyó el mandatario libertario argentino.

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole… — Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025



“El mundo quiere invertir en Argentina” y su clásica firma “¡Viva la libertad, carajo!”. La promoción de LIBRA y su rápida eliminación dejan muchas preguntas abiertas. ¿Fue un error de comunicación o una señal de alerta sobre el futuro financiero de Argentina? Los errores de comunicación y de una posible estafa dejan mal parado al presidente de la nación sudamericana y las reacciones se verán en los próximos días. N

