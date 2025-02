Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México (2006-2012), aseguró que se han difundido múltiples mentiras sobre su administración, incluyendo la acusación de que era alcohólico. En una entrevista con Yordi Rosado, publicada en su canal de YouTube, el exmandatario afirmó que no cometió delitos ni desvió recursos durante su sexenio.

EL PRESUNTO ALCOHOLISMO DE CALDERÓN

Parte de las versiones que más han acompañado al michoacano que se volvió presidente con Acción Nacional es que tiene un consumo de alcohol excesivo. Tema del que se han hecho memes y múltiples referencias respecto a Calderón Hinojosa.

“Claro, se hacen muchas mentiras del presidente. Dicen que construí un bar ahí en Los Pinos, méndiga mentira (…) como a mí no me agarraron robando, ni andaba con mujeres, ni hice mal deliberado a nadie, (dicen) que si alcohólico y la verdad es una gran mentira con la que me han atacado”, expresó el exmandatario.

Calderón enfatizó que siempre llevó una vida sana y que, como presidente, nunca llegó tarde a un evento ni mostró incoherencias en sus discursos.

“Nunca falté a ningún evento, nunca llegué tarde, di más de 3 mil discursos como presidente, nunca hubo una incoherencia (…) ha sido una calumnia”.

El exmandatario señaló que fue el periodista Federico Arreola, titular del portal SDP Noticias, quien inició el rumor sobre su supuesto alcoholismo, pero posteriormente se retractó.

“El que inventó esa mentira, Federico Arreola, reconoció (…) ‘yo calumnié a Calderón con el tema del alcoholismo, no es cierto’”, apuntó.

MOURIÑO Y BLAKE: DOS PÉRDIDAS PARA CALDERÓN

Durante la entrevista, Calderón recordó a los exsecretarios de Gobernación Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora, quienes fallecieron en accidentes aéreos durante su gobierno. Negó que sus muertes fueran resultado de ataques del crimen organizado y reafirmó que se trató de accidentes fatales.

Sobre la muerte de Mouriño, explicó: “Estoy absolutamente seguro en ambos casos que había sido un accidente, en el primero por una tontería del piloto (…) y lo que se oye en el avión, yo oí la grabación de la cabina, es que el piloto habla con la torre de control para que le den chance de entrar al circuito de aterrizaje de la Ciudad de México (…) y se mete atrás de un Boeing 757”.

En cuanto a Blake Mora, Calderón detalló que el accidente ocurrió en un día muy nublado, y que la decisión del piloto de cambiar la ruta fue lo que causó la tragedia. “El piloto toma el helicóptero (…) decide despegar, ‘no nos vamos por Tres Marías, nos vamos por acá por Amecameca’, que hay un hueco ahí entre el Popo y el Valle de Morelos, pero ahí yo creo que pierde el campo visual y en lo que pierde el campo visual hay un montículo, hay un árbol (…)”, detalló.

LA GUERRA CONTRA EL NARCO Y LAS AMENAZAS

Calderón defendió su estrategia contra el crimen organizado y aseguró que, como presidente, solo tenía dos opciones: combatir a los cárteles o tolerarlos.

“Cuando eres presidente no te puedes hacer pato con una decisión elemental, o enfrentas a la delincuencia o la toleras. Yo tomé la decisión de enfrentar a la delincuencia porque lo que está en juego son las familias mexicanas”, apuntó.

Explicó que al llegar a la presidencia descubrió un proceso de “captura del Estado” por parte de grupos criminales, hoy llamados “generadores de violencia” por el actual gobierno. “El crimen organizado se va apoderando, es como una invasión, se va apoderando de pueblos, de ciudades, de policías y luego de alcaldes y luego de gobernadores, etcétera, y esa captura del Estado es la peor amenaza para México”, apuntó el panista.

El exmandatario también reveló que recibió múltiples amenazas de muerte, incluyendo una que advertía sobre un posible ataque con un lanzamisiles contra el avión presidencial en una gira a Tampico.

A pesar del peligro, Calderón decidió seguir con su agenda y grabó un mensaje para su familia en caso de que algo saliera mal. “Si ustedes llegan a ver este video es que algo malo pasó, pero quiero que me recuerden (…) Quiero que me recuerdes siempre como alguien que estaba cumpliendo con su deber, que yo era alegre y yo era feliz sirviendo a México”.

Finalmente, narró que, ante la amenaza, redujeron los eventos programados en la zona conurbada de Tampico, Tamaulipas y regresaron rápidamente a la Ciudad de México. “Llegamos (a Tampico) y si teníamos cuatro eventos, hicimos dos nada más, rapidito, rapidito, como entierro de pobre y vámonos de regreso”.

La entrevista de Felipe Calderón con Yordi Rosado ha generado múltiples reacciones, pues el expresidente desmintió rumores, defendió su estrategia contra el crimen y compartió momentos críticos de su administración. Sus declaraciones sobre la captura del Estado y la lucha contra el narcotráfico siguen siendo un punto clave en el debate político en México. N

