La iniciativa de Donald Trump, en su calidad de presidente de Estados Unidos, de renombrar al Golfo de México como Golfo de América (Estados Unidos) sigue causando controversia. Esta decisión hecha de forma unilateral modifica el nombre de espacio geográfico que ha sido identificado así desde hace siglos, por lo que la Enciclopedia Británica da sus motivos para no cambiar sus mapas a modo de la decisión de la Casa Blanca.

La publicación dio a conocer su postura por medio de las redes sociales, luego de que plataformas digitales modificaran los nombres en sus mapas. Para esto la publicación no da respaldo a a decisión de cambiar el nombre de este cuerpo de agua que se encuentra entre Cuba, Estados Unidos y México.

“La Enciclopedia Británica seguirá utilizando “Golfo de México” por algunas razones: Atendemos a una audiencia internacional, la mayoría de la cual se encuentra fuera de Estados Unidos. El Golfo de México es un cuerpo de agua internacional y la autoridad de Estados Unidos para cambiarle el nombre es ambigua”, indica en una de sus publicaciones.

Adicionalmente recordó el referente histórico de este espacio marino. “Se le llama el ‘Golfo de México’ desde hace más de 425 años. Pero es importante tener en cuenta la distinción entre el ámbito internacional y el nacional”, añadió.

La publicación enfatizó que previamente Barack Obama hizo cambios en el monte McKinley a Denali en Alaska, sin embargo tuvo un factor que oficializó esta modificación. Nombre que también busca modificar la administración Trump.

“Cuando la Junta de Nombres Geográficos de Estados Unidos haga oficial ese cambio, también lo realizaremos. Tal como lo hicimos en 2015 cuando el presidente Barack Obama cambió el nombre de ‘McKinley’ a ‘Denali'”, atizó.

Anyway, here’s a map from our 1st Edition (1768). pic.twitter.com/oljPpW1Z7r

Para concluir presentó un mapa histórico del Golfo de México justificando su nombre histórico correspondiente a sus publicaciones.

Existen posturas que justifican el cambio de nombre, en el supuesto que Estados Unidos tiene más dominio en el área del Golfo de México, sin embargo, los datos internacionales de Zona Económica Exclusiva, para las tres naciones que comparten estas aguas dejan claro que el nombre y el control de este cuerpo de agua es superior en la jurisdicción mexicana.

a look at the exclusive economic zones in the gulf of whatever pic.twitter.com/WKQcgTHuyJ

— ian bremmer (@ianbremmer) February 12, 2025