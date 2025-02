Google ha actualizado su aplicación Google Maps en Estados Unidos, sustituyendo el nombre “Golfo de México” por “Golfo de América”, según un comunicado emitido por la empresa el lunes.

El cambio se implementó después de que el gobierno de Estados Unidos actualizara el nombre en sus mapas oficiales, en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en su primer día en el cargo.

Google explicó que su política habitual es adaptar los cambios de nomenclatura cuando se reflejan en fuentes oficiales del gobierno, tal como lo confirmó la empresa en una publicación en X (antes Twitter) el 27 de enero.

El Departamento del Interior había señalado que estaba implementando la orden ejecutiva, pero que aún no se habían actualizado los mapas oficiales del Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS), que es parte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Sin embargo, el domingo 4 de febrero, el secretario del Interior, Doug Burgum, confirmó la actualización oficial con una captura de pantalla del sitio web del USGS, afirmando en X: “¡Es oficial!”.

Doug Burgum has directed his team to contact Apple Maps, Google Maps and others to get them to change the ‘Gulf of Mexico’ to the Gulf of America in their systems. pic.twitter.com/UcOAwT1RxH

— MAGA Elvis 🇺🇸 (@BenStanton77) February 10, 2025