El Día de San Valentín también se hizo presente en la Casa Blanca; a través de su cuenta oficial en redes sociales, el gobierno de Donald Trump compartió una imagen de fondo rosa con corazones, donde aparecen el rostro del presidente de Estados Unidos y el asesor especial para política migratoria, Tom Homan. La publicación incluye la frase: “Roses are red, violets are blue. Come here illegally and we’ll deport you” (Las rosas son rojas, las violetas son azules, ven aquí ilegalmente y te expulsaremos).

Hasta el momento la publicación suma 6.5 millones de visualizaciones en X (antes Twitter). Entre los comentarios de los usuarios, varios hacen referencia a su esposa, Melania Trump, señalando que, a pesar de ser 14 de febrero, no ha recibido ninguna dedicatoria pública de su pareja; mientras que el expresidente Joe Biden y su esposa Jill Biden se enviaron mensajes en redes por el Día del Amor y la Amistad.

En contexto, el gobierno de Trump comenzó de inmediato a cumplir su promesa de iniciar deportaciones masivas de migrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. Durante su primera semana llevó a cabo redadas de alto perfil en ciudades desde Nueva York hasta Denver.

No obstante, si las deportaciones continúan al ritmo actual se necesitarían alrededor de 28 años para cumplir la promesa del presidente de repatriar a más de 11 millones de personas.

EL MENSAJE DE TRUMP EN SAN VALENTÍN ES SOLO PARTE DE SU PROMESA DE DEPORTACIONES MASIVAS

De acuerdo con analistas, el mandatario estadounidense fue elegido, en parte, por sus promesas de deportaciones masivas de migrantes ilegales, que según prometió, comenzarían el día que regresara a la Casa Blanca. Las encuestas recientes han reflejado un fuerte apoyo, tanto de republicanos como de demócratas, a las políticas que aborden un sistema de inmigración roto y una seguridad fronteriza deficiente.

Happy Valentine’s Day ♥️ pic.twitter.com/6d7qmo7gtz — The White House (@WhiteHouse) February 14, 2025



Sin embargo, la promesa de campaña de Trump de deportar a todos los migrantes ilegales del país se ha topado con los típicos obstáculos burocráticos en materia de recursos y dinero. Tom Homan, denominado el “zar de la frontera”, ha dicho que la administración necesitará que el Congreso asigne al menos 86,000 millones de dólares a la iniciativa de deportación, y ha reconocido que será “costosa”, pero que valdrá la pena.

Las estimaciones sobre la cantidad de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos varían. Los cálculos más acertados del gobierno federal y de Pew Research apuntan a unos 11 millones.