Lia Thomas, Hailey Davidson, Laurel Hubbard y Stephanie Barrett son algunas de las atletas transgénero que han participado en eventos deportivos y que actualmente figuran en la lista de SheWon.org, un sitio creado para documentar los “logros de las deportistas femeninas que fueron desplazadas por los hombres en competencias expresamente para mujeres”.

Esa base de datos está alineada con el decreto firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prohíbe a los atletas transgénero participar en competiciones femeninas. Sin embargo, ¿por qué este tema sigue generando tanta controversia?

De acuerdo con SheWon, de 2018 a 2025 más de 750 mujeres cisgénero (personas cuya identidad y expresión de género coincide con el sexo) han perdido aproximadamente 1,086 medallas en 528 competencias de 40 deportes distintos frente a mujeres transgénero (individuos que fueron asignados hombres al nacer).

Para la investigadora y exprofesora de Política deportiva y actividad física en la Universidad de Cumbria (Ingalterra), Cathy Devine, “no hay largas listas de logros de hombres transgénero en el deporte masculino”.

Incluso, “aquellos que se identifican como no binarios” suelen competir en categorías femeninas. Por esa razón, sostiene que al final “los hombres asignados con ese sexo al nacer siguen queriendo ocupar y estar por encima de nosotras, aunque ellas después cambien su género”.

Para ejemplifica este fenómeno social, en un hilo de X (antes Twitter), Devine recordó el caso de la futbolista canadiense Quinn, la primera persona transgénero no binaria en participar en la Copa del Mundo Femenil.

Female non-binary footballer Quinn widely lauded as the 1st transgender athlete to win Olympic gold, and female non-binary athletes BMX rider Chelsea Wolfe & skateboarder Alana Smith, qualified for the Tokyo 2021 Olympics in their female sex appropriate categories. No issue. 11/

— Cathy Devine (@cathydevine56) January 27, 2025