En los casi 12 años transcurridos desde su toma de posesión, el papa Francisco ha recibido elogios y críticas casi en igual medida por su postura franca sobre cuestiones políticas.

El argentino, cuyo verdadero nombre es Jorge Mario Bergoglio, asumió el papado en 2013 tras la histórica renuncia del papa Benedicto XVI. Desde entonces ha utilizado el púlpito para defender los derechos humanos, el ecumenismo con otras denominaciones cristianas y, en línea con su homónimo papal, Francisco de Asís, la protección del medioambiente.

Las actitudes progresistas de Francisco hacia temas como el aborto y los derechos de las mujeres le valieron elogios desde el principio (la revista Time lo apodó “el papa del pueblo” en 2013 y le otorgó su honor como Persona del Año) y algunos han visto su liderazgo como una renovación muy necesaria para la Iglesia católica.

Sin embargo, su franqueza ha sido recibida con al menos tanta indignación como elogios, y muchos en todo el mundo están en desacuerdo con las posturas de Francisco sobre inmigración y geopolítica.

EL PAPA FRANCISCO CONTRA DONALD TRUMP

En la más reciente intervención de Francisco en el mundo de la política, el papa envió el martes una carta a los obispos estadounidenses condenando el programa de deportaciones masivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Lo que se construye sobre la base de la fuerza y no sobre la verdad sobre la igual dignidad de todo ser humano comienza mal y terminará mal”, se lee en su carta.

La declaración se hizo eco de su observación de 2016, hecha durante la primera campaña presidencial de Trump, de que cualquiera que construyera un muro para mantener fuera a los inmigrantes “no era cristiano”, y fue inmediatamente recibida con furia por los conservadores estadounidenses.

El zar fronterizo de Trump, Tom Homan, que es católico, dijo que Francisco debería “apegarse a la Iglesia católica y arreglar eso y dejarnos la seguridad fronteriza a nosotros”. Los partidarios del presidente, en tanto, recurrieron a las redes sociales para emitir críticas similares.

UCRANIA VISTA DESDE EL VATICANO

La Iglesia se ha ofrecido repetidamente a mediar en las negociaciones para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania, y el propio papa Francisco ha mantenido reuniones cordiales con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Sin embargo, los comentarios de Francisco sobre los orígenes de la guerra entre Rusia y Ucrania y sus posibles resoluciones también provocaron la ira de Ucrania, comenzando cuando dijo que la invasión rusa fue “quizá provocada” por la expansión hacia el este de la OTAN.

En marzo de 2024, el papa Francisco dijo que Kiev debería mostrar el “coraje de la bandera blanca” y negociar con Moscú a pesar de la hostilidad del país a esta idea en ese momento.

Un exfuncionario ucraniano dijo sobre estos comentarios: “Parece extraño que el papa no inste a defender a Ucrania, no condene a Rusia como un agresor que mató a decenas de miles de personas, no inste a Putin a detenerse, sino que llame a Ucrania a levantar la bandera blanca”.

MÁS RESPUESTAS DESDE UCRANIA

“Nuestra bandera es amarilla y azul”, publicó en X, antes Twitter, el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba. “Esta es la bandera con la que vivimos, morimos y prevalecemos. Nunca izaremos ninguna otra bandera”.

El embajador de Ucrania en el Vaticano comparó los comentarios de Francisco con aquellos que abogaban por la capitulación ante Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.

Sin referirse directamente a los comentarios, Zelenski emitió un discurso directo días después agradeciendo a los capellanes ucranianos que se habían unido a los esfuerzos militares.

“Esto es lo que es la Iglesia: está junto a la gente” —dijo el presidente—, “no a 2,500 quinientos kilómetros de distancia en algún lugar, prácticamente mediando entre alguien que quiere vivir y alguien que quiere destruirte”.

El papa Francisco volvió a ser blanco de críticas a finales de 2024 cuando se refirió a las naciones en guerra como “hermanas”. Algunos vieron esto como un respaldo a la propuesta rusa de reintegrar a Ucrania a su territorio, y otros como la creación de una equivalencia inapropiada entre las dos partes.

EL PAPA FRANCISCO Y SU POSTURA SOBRE GAZA

El papa no ha dudado en inyectar una tercera perspectiva abrahámica en el conflicto entre Israel y Palestina al pedir repetidamente un alto al fuego y condenar las acciones militares de Israel.

Tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 y el posterior bombardeo de Gaza, Francisco utilizó su discurso de Navidad para criticar la “espantosa cosecha de víctimas civiles inocentes” y pidió a Israel que aborde de inmediato la “desesperada situación humanitaria” en la Franja de Gaza.

En diciembre de 2024 se publicaron extractos de su nueva autobiografía en los que el papa sugirió que las descripciones de las acciones de Israel como “genocidio” podrían tener mérito.

“Según algunos expertos, lo que está sucediendo en Gaza tiene características de genocidio”, se lee en el pasaje. “Deberíamos investigar con cuidado para determinar si encaja en la definición técnica formulada por juristas y organismos internacionales”.

HUBO RESPUESTAS MUY DURAS

En respuesta, el ministro israelí de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, escribió una carta abierta publicada en el periódico italiano Il Foglio, en la que dijo que los comentarios del papa Francisco equivalían a una “trivialización del término ‘genocidio’, una trivialización que se acerca peligrosamente a la negación del Holocausto”.

Durante su discurso sobre el “Estado del mundo” de 2025, la mayor parte del cual fue pronunciado por un asistente en su nombre debido a una enfermedad, el papa lamentó nuevamente la situación humanitaria en Gaza y la calificó de “vergonzosa”.

“No podemos aceptar en ningún caso que se bombardee a civiles o se ataquen infraestructuras necesarias para su supervivencia”, se lee en el mensaje. “No podemos aceptar que niños mueran de frío porque se han destruido hospitales o se ha atacado la red energética de un país”.

Tras el discurso, el Jewish Chronicle informó que el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, había convocado al nuncio apostólico en Israel, Adolfo Yllana, para expresar su “fuerte disgusto” por los comentarios y acusó a Francisco de aplicar “dobles estándares” en el conflicto.

¿QUÉ TAN POPULAR ES EL PAPA FRANCISCO?

Sus incursiones en los debates sobre inmigración y geopolítica, así como su percibida falta de acción ante los prolongados escándalos de abusos sexuales en la Iglesia, han hecho que la popularidad de Francisco disminuya desde 2013.

Una encuesta de católicos estadounidenses publicada por Pew en abril encontró que 75 por ciento veía al papa Francisco de manera favorable, 8 puntos menos que una encuesta similar en 2021 y 15 por ciento menos que su índice de popularidad máximo de 90 por ciento a principios de 2015.

La encuesta reveló una marcada división partidista: 89 por ciento de los encuestados con tendencia demócrata tenían una visión positiva de Francisco, en comparación con 63 por ciento de los republicanos.

Alrededor de nueve de cada diez católicos que se identifican o se inclinan hacia el Partido Demócrata tienen una visión favorable de él, en comparación con 63 por ciento de los católicos que se identifican o se inclinan hacia el Partido Republicano.

Según otra encuesta de Pew, se registraron caídas similares en toda América Latina, y la baja más pronunciada entre 2013 y 2024 se registró en Argentina, cuyo presidente, Javier Milei, se había referido con anterioridad a Francisco como un “imbécil” y un “izquierdista repugnante”.

El historiador y teólogo Thomas Worcester, coeditor de la colección de ensayos The Papacy since 1500 (2015), dijo a Newsweek que gran parte de la reacción a las declaraciones de Francisco era un síntoma de la tecnología de la era moderna, que había producido “respuestas inmediatas, a menudo respuestas más bien descuidadas”.

TODAVÍA ES POPULAR EN GRAN PARTE DEL MUNDO

A pesar del furor por algunas de las acciones del papa, dijo que las críticas a Francisco habían sido “igualadas y más por los elogios” y que el sumo pontífice todavía era popular en gran parte del mundo, especialmente fuera de Estados Unidos.

Si bien reconoció que el enfoque de Francisco para reformar la Iglesia había atraído el escrutinio de los líderes católicos y otros, dijo que esto se debía principalmente a “voces de extrema derecha que anhelaban volver a un modelo anterior, más clerical, de la Iglesia”.

El escritor británico Paul Vallely dijo a Newsweek: “Dada la naturaleza polarizada de nuestro mundo, los papas siempre son figuras divisivas en algunos aspectos. Eso fue cierto en el caso del papa Benedicto y del papa Juan Pablo II, de diferentes maneras”.

Vallely es el autor de la biografía de Francisco de 2013, Papa Francisco: desatando los nudos, seguida en 2015 por Papa Francisco: la lucha por el alma del catolicismo.

Comentó a Newsweek que el deseo central del sumo pontífice de “una Iglesia pobre para los pobres” ha “resonado en la mayoría de los católicos del mundo”, pero que había algunas figuras, particularmente ricas, que estaban “incómodas, e incluso hostiles, hacia él debido a esto”.

HAY CIERTA RESISTENCIA A SU ESTILO DE LIDERAZGO ENTRE ALGUNOS OBISPOS

“Entre los católicos de todo el mundo, el papa Francisco es una figura muy querida”, afirmó Vallely. “En mi experiencia, las divisiones entre los católicos de Estados Unidos no reflejan en absoluto las opiniones de los católicos de todo el mundo”.

Catherine Clifford, teóloga e historiadora de la Universidad de Saint Paul, comentó a Newsweek que Francisco sigue siendo “muy popular” entre la mayoría de los miembros ordinarios de la Iglesia católica. Sin embargo, “hay cierta resistencia a su estilo de liderazgo entre algunos obispos, sobre todo en Estados Unidos”.

La disminución de la popularidad del sumo pontífice, añadió Clifford, podría verse en el contexto de la disminución más amplia del atractivo de la Iglesia debido a su fracaso en erradicar el abuso sexual.

“La crisis de abusos sexuales, en la que muchísimos obispos se mostraron demasiado dispuestos a priorizar la reputación y los intereses financieros de la Iglesia por encima de la protección de los vulnerables, ha sacado a la luz un preocupante fracaso del gobierno de la Iglesia y ha provocado el descontento de muchos católicos comprometidos”, dijo.

Sin embargo, añadió que “Francisco ha trabajado duro para afrontar de frente la realidad de estas crisis” y que “los cristianos de todo tipo han acogido con agrado sus esfuerzos por alzar la voz ante las crisis de las migraciones forzadas, el cambio climático y la injusticia social y económica”.

¿QUÉ SUCEDERÁ CON EL PAPA FRANCISCO? ¿Y SU SALUD?

A medida que se acerca al capítulo final de su vida, y por extensión, de su papado, Francisco, de 88 años, no muestra señales de rehuir el perfil público y la autoridad moral percibida que conlleva el papado.

En temas de salud, este 14 de febrero lo ingresaron en un hospital de Roma para someterlo a pruebas y tratamientos relacionados con la bronquitis que padece y que en los últimos días le ha causado dificultades respiratorias, según anunció la Santa Sede.

El pontífice argentino de 88 años mostró dificultades para respirar en los últimos días y tuvo que pedir a sus asistentes que leyeran sus intervenciones. En un breve comunicado, el Vaticano explicó que Francisco acudió al hospital policlínico Agostino Gemelli tras sus audiencias matinales.

El objetivo, según explicó la Santa Sede, es que pueda “proseguir en un hospital los tratamientos por la bronquitis en curso”. El Vaticano indicó por la tarde que el papa se había sometido a pruebas que mostraban “una infección de las vías respiratorias” y que había “iniciado una terapia farmacológica en el hospital”. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: