Los aficionados en Montreal abuchearon el himno nacional de Estados Unidos antes del debut del equipo norteamericano en el 4 Nations Face-Off contra Finlandia el jueves por la noche. Sin embargo, la reacción de Matthew Tkachuk, estrella ganadora de la Stanley Cup, fue breve y contundente:

“No me gustó, eso es todo lo que diré”, comentó tras la victoria de Estados Unidos por 6-1 sobre Finlandia.

Tkachuk y su hermano Brady fueron figuras clave en el partido, anotando dos goles cada uno.

A pesar de que el anunciante del Bell Centre pidió a los asistentes respeto por los himnos nacionales y los jugadores de ambos equipos, los abucheos no cesaron durante la interpretación de “The Star-Spangled Banner”.

The PA announcer at Bell Centre asked the crowd to respect the anthems and players of all countries at the 4 Nations tourney in Montreal. A large number of fans still booed the U.S. National anthem ahead of the game against Finland. More tomorrow on the @NHTodayShow! pic.twitter.com/60TPOoJSvc

— Chris Ryan (@ChrisRyan603) February 14, 2025