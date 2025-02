El presidente Donald Trump ha firmado una orden para imponer altos aranceles a los principales socios comerciales de Estados Unidos a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).

Trump había prometido reiteradamente aplicar aranceles a los socios comerciales más cercanos de Estados Unidos, argumentando preocupaciones sobre el tráfico de fentanilo y los déficits comerciales.

La orden firmada por Trump establece:

Desde la Casa Blanca advierten que las tarifas podrían aumentar si los países afectados responden con medidas similares. Los aranceles son impuestos a productos importados, lo que generalmente provoca que las empresas importadoras en Estados Unidos transfieran los costos a los consumidores a través de precios más altos.

Esto podría encarecer productos esenciales como automóviles y productos frescos, que cruzan a diario las fronteras de América del Norte.

Los principales actores de esta decisión unilateral por parte de Donald Trump hacia sus contrapartes en México y Canadá no dejó a nadie indiferente.

Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau: advirtió sobre “tiempos difíciles” debido a las medidas de Trump.

Por medio de su cuenta de X (Antes Twitter) expresó el Premier canadiense: “Estados Unidos ha confirmado que tiene la intención de imponer aranceles del 25% a la mayoría de los productos canadienses, y del 10% a la energía, a partir del 4 de febrero. Me reuní hoy con los primeros ministros y con nuestro gabinete, y en breve hablaré con la presidenta Sheinbaum de México. No lo queríamos, pero Canadá está preparado. Esta tarde me dirigiré a los canadienses”.

The United States has confirmed that it intends to impose 25% tariffs on most Canadian goods, with 10% tariffs on energy, starting February 4.

I’ve met with the Premiers and our Cabinet today, and I’ll be speaking with President Sheinbaum of Mexico shortly.

We did…

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 2, 2025