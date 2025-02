Los aficionados canadienses continúan mostrando su descontento con las recientes políticas económicas de Estados Unidos. Este domingo, durante un partido de los Toronto Raptors, el público abucheó el himno nacional estadounidense, siguiendo una tendencia que comenzó el sábado en juegos de la NHL en Ottawa y Calgary.

Los abucheos estallaron horas después de que el presidente Donald Trump hiciera efectivas sus amenazas de imponer aranceles del 25 % a las importaciones de Canadá y México, así como un 10 % a productos chinos. Energía canadiense, como petróleo, gas natural y electricidad, también será gravada con un 10 % adicional.

At the Raptors game in Toronto, the crowd booed the U.S. National Anthem before playing against the Clippers.

pic.twitter.com/G1eM00RpWs

— Made In Canada (@MadelnCanada) February 2, 2025