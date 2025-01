Google anunció este lunes que pronto mostrará el Golfo de México como el “Golfo de América” en su plataforma Google Maps, una vez que el gobierno federal de Estados Unidos actualice sus mapas oficiales. La decisión sigue la declaración del presidente Donald Trump para renombrar la región.

Sin embargo, este nombre es algo singular, puesto que para Estados Unidos, “América” significa que es su país (United States of America). Aunque para todo el mundo no sea así, puesto que es el nombre de toda la masa continental desde Groenlandia, hasta la Tierra del Fuego. Por lo que hasta ese nombre queda un poco parcial en términos oficiales de la geografía.

“Hemos recibido algunas preguntas sobre los nombres en Google Maps”, escribió Google en sus redes sociales. “Tenemos una práctica establecida de aplicar los cambios de nombre cuando se actualizan en fuentes oficiales del gobierno”.

We’ve received a few questions about naming within Google Maps. We have a longstanding practice of applying name changes when they have been updated in official government sources.

