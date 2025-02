Puebla, Pue. Para María Luisa Núñez Barojas, fundadora en Puebla de Voz de los Desaparecidos, la situación no mejoró en ningún aspecto durante el año 2024, las autoridades federales y estatales siguen rebasadas por el problema de la desaparición forzada.

“El 99 por ciento de los desaparecidos, así permanecen y cada año que pasa los familiares ya no tienen la misma fuerza para continuar en la búsqueda de sus familiares, el problema es preocupante”.

3 mil desaparecidos

Núñez Barojas dio a conocer que en Puebla existe registros de entre 2 mil 400 y 2 mil 800 desaparecidos entre poblanos y personas que no son originarias del estado, sin embargo, dijo que existe una “cifra negra” porque no todas las desapariciones son registradas, no hay confianza en la Fiscalía, no todos denuncian, las amenazas evitan denunciar y por desconocimiento para interponer la denuncia.

Por estas circunstancias la fundadora en Puebla de Voz de los Desaparecidos dijo que la cifra negra podría rondar en los 3 mil desaparecidos.

Sobre el nuevo gobierno estatal, diputados locales y la nueva fiscal, señaló que buscarán un acercamiento con cada uno porque es importante que aparte de existir los mecanismos legales para la búsqueda de los desaparecidos deben escuchar la otra parte, las historias de las familias, la versión de las víctimas, porque las autoridades nunca van a decir que hay omisiones o que no hacen su trabajo, por eso deben escuchar a las familias que tienen algún familiar desaparecido.

No hay voluntad

María Luisa Núñez dijo que ya hay leyes, ya estructura legal, protocolos, pero lo que se necesita es voluntad, querer buscar e investigar.

Con estos argumentos la fundadora en Puebla de Voz de los Desaparecidos dijo que el trabajo de la Fiscalía es responsable de investigar las denuncias por desaparición, sin embargo, no hay una respuesta efectiva, pese a tener una estructura como la Fiscalía Especializada y no hay avances en las carpetas de investigación, no hay avances. Por otra parte, señaló, es urgente aplicar una política de prevención, los Colectivos lo hacen, pero no la autoridad.

Núñez Barojas mencionó que todos los días Voz de los Desaparecidos acompaña a los familiares en su caminar, en su búsqueda, asesora porque se ha avanzado en el tema de comunicación, pero falta mucho por hacer para encontrar a los desaparecidos en Puebla.

Lo que sí aseguró es que nadie de los familiares que tienen a un familiar desaparecido dejará de luchar o de buscar a su ser querido.

Más hombres desaparecidos

Sobre el número de mujeres y hombres desaparecidos en Puebla, María Luisa Núñez, especificó que un 70 por ciento son mujeres, sin embargo, en 2024 fueron más hombres lo que desaparecieron.

Destalló que el rango de edad de los desaparecidos es de los 17 a los 45 años de edad, es decir en edad económicamente productivas. Y este tema lleva a otros delitos que puede ser que las desapariciones no necesariamente terminan en una muerte sino en secuestro, explotación laboral, trabajos ilícitos o trata de personas.

María Luisa Núñez Barojas agregó que como Colectivo han pasado seis gobernadores con los que han esperado respuesta y no se ha avanzado, Alejandro Armenta será el séptimo en el que esperan respuestas, un trabajo eficaz para encontrar a los desaparecidos en Puebla, por necesitamos encontrar, resolver y prevenir este flagelo que sufren miles de familias en Puebla.

Casos pendientes

En octubre de 2024, Luis Javier Cervantes Gómez, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en Puebla, reconoció que se tenía pendiente, según sus datos, la localización de 871 víctimas desde 2020 a 2024, pero que mantenían un trabajo en comunicación con los distintos colectivos.

En esta ocasión explicó que en 2020 se había creado la Comisión de Búsqueda y que a la fecha se había logrado una efectividad del 105.3 por ciento, que se enfoca en las personas localizadas.

Incluso, dijo en un poco más de un año se habían localizado mil 152 personas, con 426 personas pendiente de encontrar, los que daba una efectividad de 113.8 por ciento.

El encargado de la Comisión dijo que en este período a su cargo se han implementado diferentes tareas tomando como referencia el Registro Estatal de Personal Desaparecidos y la Declaratoria de Alerta de Género.

Javier Cervantes comentó que han habían hecho tareas de búsqueda con todos los Colectivos y se han tenido resultados.

Hay que recordar que en este mes de octubre el gobierno estatal publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley para la Declaración Especial de Ausencia, un mes después de que fue aprobada en el Congreso local.

Con su publicación, las familias de personas desaparecidas pueden garantizar la protección de sus derechos humanos y de las víctimas.

Ahora, la familia de una persona desaparecida puede proteger el patrimonio de la persona desaparecida; fijar la forma y plazos para que familiares puedan acceder, previo control judicial, al patrimonio de la persona desaparecida.

Permitir que las personas beneficiarias de seguridad social de la persona desaparecida continúen gozando de todos los derechos y beneficios; suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles, fiscales o administrativos de quien desapareció; además de declarar la inexigibilidad o la suspensión temporal de las obligaciones por créditos.

Con Sheinbaum van 4 mil 10 desaparecidos

En más datos, tenemos que en los primeros 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum fueron 4 mil 10 personas desaparecidas en el país, esto de acuerdo a datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno).

Esto significa que en promedio se registraron 40 desapariciones cada día, desde el 1 de octubre de 2024 al 8 de enero de 2025.

En comparación con López Obrador que en su gobierno se reportaron en promedio 1.07 desapariciones por hora, en el arranque del gobierno de Sheinbaum la cifra aumentó a 1.6 por hora.

Hay que destacar que el último reporte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) indica que hay 121 mil personas desaparecidas en México.

De 2019 a 2022, la cantidad de víctimas se mantuvo entre 8 mil y 8 mil 600. En 2023 aumentaron a 10 mil 283 y 2024 cerró como el año con mayor número de desapariciones, al registrar 13 mil 627.