El exdirigente del fútbol español, Luis Rubiales, comparecerá por primera vez este martes ante el tribunal que lo juzga por el beso forzado a Jenni Hermoso, un gesto que él calificó como “un pico de dos amigos“, a pesar de la indignación que provocó.

Rubiales, de 47 años, enfrenta cargos por agresión sexual y coacciones, tras presuntamente presionar a Hermoso para justificar el incidente. La Fiscalía solicita una pena de 2,5 años de prisión por ambos delitos.

El escándalo surgió el 23 de agosto de 2023, cuando la selección femenina española celebraba su victoria en Sídney para la final del Mundial en Australia y Nueva Zelanda. En el podio, Rubiales tomó a Hermoso por la cabeza y la besó en los labios sin su consentimiento.

Hermoso, ahora símbolo de la lucha contra el sexismo en el fútbol español, reafirmó que el beso fue impuesto. “Me sentí poco respetada”, declaró la jugadora, quien también denunció las numerosas veces que le pidieron que emitiera un comunicado exculpatorio hasta que solicitó que la dejaran “en paz”.

Durante el proceso en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, Rubiales ha presenciado los testimonios de diversas figuras del futbol, incluidas compañeras de Hermoso, quienes relataron el impacto emocional que sufrió la jugadora y las presiones que recibió para disculparlo.

Junto a Rubiales, tres personas más enfrentan penas de 18 meses de prisión: el exseleccionador Jorge Vilda y los exdirigentes de la RFEF, Rubén Rivera y Albert Luque, acusados de coaccionar a Hermoso.

Conocido como “Rubi”, Rubiales tuvo una discreta carrera como jugador profesional antes de destacar como líder sindical de futbolistas, lo que le permitió asumir la presidencia de la RFEF en 2018.

Ejerció su mandato con autoridad y se negó a dimitir tras el escándalo, pese a una suspensión de la FIFA y el creciente rechazo público. Durante días, insistió en que el beso fue “mutuo” y “consentido”, llegando a calificarse como víctima de un “falso feminismo”.

“ I don’t think it was sexual in any way”

“ If he just apologized, this would’ve gone away”

Are some of the horrific statement Piers Morgan’s handpicked all women’s panel said, as they previewed the Rubiales interview set to air tomorrow.

This section was truly disturbing. pic.twitter.com/qBTM9Lu69H

— SHE scores bangers (@SHEscoresbanger) September 11, 2023