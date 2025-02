El juicio contra Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), comenzó este lunes con el testimonio de Jenni Hermoso, quien reafirmó que el beso en la boca que recibió de Rubiales “no debe ocurrir en ningún ámbito social ni laboral”.

“ME SENTÍ POCO RESPETADA”, JENNI HERMOSO

Durante más de dos horas de declaración en el tribunal de San Fernando de Henares, Madrid, la futbolista explicó que el gesto de Rubiales, ocurrido tras la final del Mundial Femenino de 2023, la tomó por sorpresa y la hizo sentir incómoda.

“Sentí que estaba fuera de contexto totalmente (…) Me estaba besando mi jefe y esto no ocurre, no debe de ocurrir en ningún ámbito social ni laboral”, afirmó Hermoso.

El exdirectivo del fútbol español está acusado de agresión sexual por el beso no consentido y de coacciones para que la jugadora justificara el hecho públicamente. La Fiscalía solicita 2,5 años de prisión para Rubiales.

“Un beso en los labios, [lo doy] solamente cuando yo decido hacerlo”, recalcó Hermoso ante la fiscal. “Mancharon uno de los días más felices de mi vida, y para mí es muy importante decir que en ningún momento busqué ese acto ni mucho menos me lo esperé”, añadió.

Me estaba besando mi jefe y esto no ocurre, no debe de ocurrir en ningún ámbito social ni laboral

“QUE ME DEJEN EN PAZ”

El escándalo estalló el 23 de agosto de 2023, cuando, tras la victoria de España en el Mundial Femenino en Sídney, Rubiales agarró la cabeza de Hermoso y la besó en los labios en plena ceremonia de premiación.

El gesto provocó indignación mundial, pero Rubiales se aferró a su cargo a pesar de la suspensión de la FIFA y los llamados a su dimisión, incluso por parte del Gobierno de España. Finalmente, renunció en septiembre de 2023.

Además de Rubiales, el exseleccionador Jorge Vilda y los exdirectivos de la RFEF Rubén Rivera y Albert Luque están procesados por coaccionar a Hermoso para que minimizara el incidente. La Fiscalía pide 1,5 años de cárcel para ellos.

Hermoso relató que, tras el beso, recibió presión constante para emitir un comunicado justificando lo sucedido. “Me pidieron incontables veces que hiciera un video o un comunicado para justificar los hechos, hasta que pedí que me dejaran en paz”, expresó.

Cuando los abogados de la defensa le preguntaron por qué continuó celebrando el título mundial después del beso, respondió:

“Mi actitud (…) no quita lo que yo siento y (…) no tengo ni que estar llorando en una habitación ni haberme tirado al suelo cuando pasó el acto para dar a entender que eso no me gustó”.

UNA VIDA EN “STAND BY”

Hermoso confesó que, tras el escándalo, se sintió “desprotegida” por la Federación y tuvo miedo de salir a la calle en España debido a la presión mediática.

“Encontré refugio allá en México”, donde jugaba en el Pachuca, relató. “Aun así, hasta el día de hoy, mi vida parece que ha estado en ‘stand by'”, agregó.

La jefa de prensa de la RFEF, Patricia Pérez Requena, también testificó y confirmó que Hermoso estaba “harta” cuando le mostraron un comunicado que minimizaba lo ocurrido y estaba redactado como si ella lo hubiera escrito.

Por su parte, Rubiales ha insistido en que el beso fue un “piquito” entre amigos. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que fue impuesto “de manera sorpresiva y sin consentimiento”.

Ni un beso no consentido más, ni una agresión sexual más

UN JUICIO CON TESTIGOS Y MÁS ACUSACIONES CONTRA RUBIALES

El juicio se extenderá hasta el 19 de febrero e incluirá los testimonios de varias compañeras de Hermoso, entre ellas Alexia Putellas, doble ganadora del Balón de Oro, así como del seleccionador masculino Luis de la Fuente, quien comparecerá este martes.

Rubiales, de 47 años, testificará el 12 de febrero.

Además de este proceso, el expresidente de la RFEF enfrenta otra investigación judicial por presunta corrupción y contratos irregulares durante su gestión entre 2018 y 2023.

La ministra de Igualdad de España, Ana Redondo, expresó su apoyo a Hermoso con un mensaje en redes sociales: “Ni un beso no consentido más, ni una agresión sexual más”, escribió en X (Twitter), elogiando la valentía de la futbolista. N

(Con información de agencias)

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: