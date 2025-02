El recién nombrado secretario general del Gobierno del Estado de Aguascalientes, Antonio Arámbula López, destacó que la entidad no sufre la misma problemática que otras en materia de tráfico y consumo de drogas, sin embargo, subrayó que es un tema en el que la ciudadanía, autoridades y corporaciones no pueden bajar la guardia.

El ex alcalde, enfatizó respecto al tema del fentanilo, polémica sustancia que se ha vuelto tendencia por su potencial adictivo, efectos al consumidor, accesibilidad y hasta motivo de desacuerdos entre países. En México, se descarta que esta droga se haya trasladado más allá de la frontera con Estados Unidos.

“El fentanilo está en Estados Unidos y en México, no somos ajenos a esa realidad, sin embargo, Aguascalientes es una entidad con mucho menos droga que otras y menos tráfico que otras” declaró el ex alcalde de Jesús María

Si bien Arámbula López no descartó que el opioide ya se haya consumido en las calles del estado, tampoco lo afirmó. Sin embargo, aseguró que no es la principal droga que se consume en la entidad (cristal o la marihuana), argumento con el que se afirma que el fentanilo no se consume en Aguascalientes.

“Sin embargo, no se descarta que haya algo que no se ha detectado, pero que sea la principal droga no, aunque tampoco hay que descartar que algo hubo, pero no creo que seamos tan afectados por esta problemática” añadió.

Según el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua son las principales entidades federativas con demanda de tratamiento por consumo de fentanilo. Se informa que también ha habido casos en Baja California Sur, pero en escasas ocasiones.