Madonna, estrella del pop, ha dirigido críticas a la administración del presidente Donald Trump pocos días después de su investidura.

La cantante, quien apoyó a la ex vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones recientes, expresó su opinión en X, antes Twitter, el martes, sobre el nuevo gobierno instaurado desde la ceremonia de juramento de Trump el 20 de enero.

Hasta el momento de la publicación, el post ha acumulado más de 4 millones de visualizaciones. Newsweek ha intentado contactar a un representante de Trump para obtener comentarios.

It’s so sad to watch our new Government slowly dismantling all the Freedoms we have been fighting for and WON over the years. 🏳️‍🌈💔

Don’t give up the Fight! pic.twitter.com/6FiziYa2zM

— Madonna (@Madonna) January 28, 2025