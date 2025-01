El exproductor de Hollywood Harvey Weinstein, condenado por violación y actualmente enfermo de leucemia, ha suplicado a la justicia su liberación del “agujero infernal” de la prisión ante el riesgo de fallecer antes de su nuevo juicio en abril por agresión sexual. “Le ruego y le suplico, señor juez. No puedo más. Aguanto porque quiero justicia y seguir adelante”, declaró Weinstein, de 72 años, desde su silla de ruedas, según informó la prensa.

Harvey Weinstein pide “piedad”

El segundo juicio de Weinstein en Nueva York está programado para el 15 de abril, una fecha “inamovible” según el juez Curtis Farber. Ante esto, el antiguo magnate imploró “que tuviera piedad” y solicitó que el proceso inicie “lo antes posible”, proponiendo incluso el 7 de abril. Farber indicó que evaluará la petición.

Weinstein, recluido en la prisión de Rikers Island, ha denunciado las condiciones “medievales” de la cárcel. Además, demandó a la administración penitenciaria estadounidense por “privación de cuidados, negligencia médica y violación de sus derechos constitucionales” tras ser hospitalizado en diciembre debido a “análisis de sangre alarmantes”.

Este nuevo juicio se produce tras la anulación en abril de su condena a 23 años de prisión por la violación de Jessica Mann y la agresión sexual contra Mimi Haleyi. Inicialmente programado para el 12 de noviembre, el proceso se retrasó cuando la fiscalía de Manhattan presentó una nueva acusación de agresión sexual en 2006, cargo del que Weinstein se declaró inocente y solicitó un juicio separado.

A pesar de la anulación de su condena en Nueva York, Weinstein sigue en prisión por una sentencia de 16 años dictada en 2023 por una corte de Los Ángeles debido a otros casos de violencia sexual.

El caso Weinstein

Las denuncias contra Weinstein fueron clave para el movimiento #MeToo, impulsando la lucha contra el abuso sexual en el entorno laboral. Más de 80 mujeres, incluidas Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Ashley Judd, han acusado a Weinstein de acoso, agresión sexual o violación, aunque él sostiene que todas las relaciones fueron consentidas.

Cuando Weinstein fue condenado en febrero de 2020, Donald Trump también se pronunció: “Fue una gran victoria y manda un mensaje muy fuerte”, afirmó, recordando que nunca fue “un admirador” de Weinstein, quien era un importante donante del Partido Demócrata. “Era una persona que no me gustaba”, dijo Trump en Nueva Delhi, utilizando el veredicto para criticar a sus oponentes políticos: “Simplemente no era su admirador. Lo conocía un poquito, no muy bien… Michelle Obama lo adoraba, Hillary Clinton lo adoraba. Entregó un tremendo dinero a los demócratas“, acusó en una declaración. Cabe destacar que Trump ha sido acusado por al menos 16 mujeres de acoso o agresión sexual, aunque nunca ha enfrentado cargos legales por ello.

Weinstein, de 67 años, fue hallado culpable de agresión sexual y violación, un veredicto histórico que marca “una nueva era” para el movimiento #MeToo, otorgándole su primera victoria en los tribunales. A pesar de esto, fue declarado no culpable de los cargos más graves que lo acusaban de ser un depredador sexual, lo que le evitó una condena de cadena perpetua. N

