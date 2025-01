En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, el debate sobre la inteligencia artificial (IA) en la educación permanece abierto. ¿Es una herramienta revolucionaria o un desafío para los modelos tradicionales de enseñanza? Según Paulo Blikstein, director del Laboratorio de Investigación del Instituto para el Futuro de la Educación (IFE) del Tecnológico de Monterrey, la IA no debe sustituir a los docentes, sino complementar su labor para asegurar que el aprendizaje mantenga su esencia humana y significativa.

Durante su participación en el congreso IFE Conference 2025, Blikstein presentó el enfoque denominado “human in the loop”, que busca combinar la eficiencia de la IA con la supervisión y orientación de los docentes para asegurar un equilibrio entre tecnología y pedagogía.

A tenor del conferencista, cuando los académicos se limitan únicamente a la explicación de temas, dejando de lado otros factores clave, modalidades de aprendizaje como los MOOC (acrónimo en inglés de Massive Online Open Courses) tienden al fracaso. Esto se debe, en gran parte, a la falta de disciplina y motivación de los estudiantes, así como al alto costo que implica el desarrollo de programas en línea.

De acuerdo con IFE, los MOOC son cursos en línea que ofrecen contenidos de alta calidad, accesibles de forma gratuita o a un costo reducido. Algunas de las plataformas que los imparten incluyen Coursera, EdX y Tutellus.

“Lamentablemente los tecnólogos piensan que la enseñanza solo se trata de dar una explicación, entonces construyen sistemas que casi siempre fracasan. Sabemos por la investigación, por ejemplo, que los MOOC fracasaron espectacularmente en democratizar la educación […] La motivación es uno de los factores más importantes. No es como que un niño de 11 años llegue a casa y diga: ‘Voy a pasar toda la tarde aprendiendo matemáticas por mi cuenta en la computadora’”, ejemplificó.

Y agregó al tema: “El aprendizaje no siempre es divertido. Entonces la motivación en cursos autodidactas es un gran problema y es otro motivo por el cual fracasaron esas tecnologías educativas […¨] Sin embargo, cuando colocamos al humano en el bucle (human in the loop), el riesgo de esas herramientas se reduce”.