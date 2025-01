El gobierno de Donald Trump comenzó de inmediato a cumplir su promesa de iniciar deportaciones masivas de migrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, y durante su primera semana completa ha llevado a cabo redadas de alto perfil en ciudades desde Nueva York hasta Denver.

Sin embargo, si las deportaciones continúan al ritmo actual se necesitarían alrededor de 28 años para cumplir la promesa del presidente de repatriar a más de 11 millones de personas.

Los datos públicos de seguimiento de vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), analizados por un experto externo y compartidos con Newsweek, muestran que hubo tres vuelos de deportación en aviones militares desde que el presidente Trump asumió el cargo, el lunes 20 de enero, y menos aviones regulares del ICE realizaron esos viajes.

“Tienen la intención de hacer mucho más. Su intención es deportar a mucha más gente del interior y eso requerirá, obviamente, muchos más recursos”, dijo el martes a Newsweek Tom Cartwright, del grupo de defensa Witness at the Border, de tendencia izquierdista.

¿POR QUÉ LA DEPORTACIÓN DE MIGRANTES ES IMPORTANTE PARA TRUMP?

El presidente Trump fue elegido, en parte, por sus promesas de deportaciones masivas de migrantes ilegales, que según prometió, comenzarían el día que regresara a la Casa Blanca. Las encuestas recientes han reflejado un fuerte apoyo, tanto de republicanos como de demócratas, a las políticas que aborden un sistema de inmigración roto y una seguridad fronteriza deficiente.

Sin embargo, la promesa de campaña de Trump de deportar a todos los migrantes ilegales del país se ha topado con los típicos obstáculos burocráticos en materia de recursos y dinero. Tom Homan, el nuevo “zar de la frontera”, ha dicho que la administración necesitará que el Congreso asigne al menos 86,000 millones de dólares a la iniciativa de deportación, y ha reconocido que será “costosa”, pero que valdrá la pena.

Las estimaciones sobre la cantidad de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos varían. Los cálculos más acertados del gobierno federal y de Pew Research apuntan a unos 11 millones. Sin embargo, no todos están en la mira del ICE para su deportación.

NO SOLO TRUMP, BIDEN TAMBIÉN DEPORTÓ MIGRANTES

Los datos publicados en diciembre mostraron que había al menos 1 millón 445,549 ciudadanos de 208 países esperando ser deportados en todo Estados Unidos, y varios miles más detenidos en instalaciones de todo el país.

Cartwright indicó que, en los últimos seis meses, el ICE ha realizado un promedio de 126 vuelos de deportación al mes, con alrededor de 115 personas en cada avión, lo que significa que alrededor de 3,500 personas fueron deportadas mensualmente. Además, entre 15,000 y 17,000 personas fueron devueltas a México por vía terrestre.

En su informe anual de 2024, el último año completo de la presidencia de Joe Biden, ICE dijo que había expulsado a 271,484 personas, la mayor cantidad desde 2019. La agencia dijo que esto se debió, en parte, a las negociaciones exitosas con otras naciones para mantener alejados a los migrantes.

VUELOS MILITARES Y COMERCIALES PARA LAS DEPORTACIONES

México acepta habitualmente unos cinco vuelos cada martes, dijo Cartwright, pero esto no sucedió el día después de la inauguración. México había dicho que no aceptaría vuelos militares. Hasta el martes por la mañana no estaba claro si el servicio regular se había reanudado.

Colombia envió su propio avión para recoger a unos 200 deportados el lunes, tras un enfrentamiento entre Washington y Bogotá durante el fin de semana. Los deportados dijeron a los medios locales que los recogieron en la frontera entre Estados Unidos y México después de que les denegaron sus solicitudes de asilo. Ninguna de esas 200 personas tenía antecedentes penales en ninguno de los dos países, según el gobierno colombiano.

El viernes, la Casa Blanca compartió fotografías de inmigrantes ilegales que subían a un avión militar esposados. No se hizo público el número total de migrantes ni su destino.

LOS VUELOS MILITARES SON INEFICIENTES E INHUMANOS

Cartwright dijo que el uso de aviones de carga militares, una nueva iniciativa, no era necesariamente una forma eficiente de repatriar a los migrantes. Si bien la Casa Blanca no compartió cifras ni destinos, los vuelos militares solo podrían transportar de manera realista entre 80 y 84 personas, en comparación con las 120 que caben en un avión comercial promedio, dijo Cartwright.

“Estos vuelos no solo son, en mi opinión, inhumanos; cargar gente en aviones de carga es, en mi opinión, otra forma de delincuencia organizada, además de que no son eficientes”, dijo.

Los datos recopilados por Witness at the Border muestran que en enero se han producido 90 vuelos de deportación hasta el momento. En las dos últimas semanas de la administración de Biden, el promedio diario fue de alrededor de 5.5 vuelos por día. Esa cifra se redujo a 4.8 vuelos por día la semana pasada.

Es más difícil obtener el número total de deportaciones. El ICE publica algunos datos, pero se actualizan con poca frecuencia y no necesariamente ofrecen un panorama completo de su trabajo. La agencia también ha argumentado en los tribunales que no siempre puede satisfacer las solicitudes de datos.

¿CUÁNTOS MIGRANTES HA ARRESTADO EL ICE EN LA NUEVA ERA DE TRUMP?

Desde que Trump asumió el cargo, el ICE y la Casa Blanca han estado publicando actualizaciones diarias sobre la cantidad de migrantes arrestados o colocados bajo órdenes de detención migratoria, que no es lo mismo que la cantidad de deportados.

Una orden de detención migratoria significa que los agentes federales deben ser notificados por las autoridades locales antes de que una persona sea liberada para que pueda ser entregada para los procedimientos de deportación.

Aunque todavía es temprano, las cifras de arrestos y detenciones, que reflejan la actividad del día anterior, muestran un aumento notable bajo la nueva administración. El lunes se registraron 969 arrestos junto con 869 detenciones.

Durante el año fiscal 2024, que se extendió desde octubre de 2023 hasta septiembre de 2024, la tasa diaria promedio de arrestos fue de 310 para los oficiales de ICE, mientras que las detenciones fueron de alrededor de 409. Sin embargo, la administración anterior no publicó activamente sobre dicha actividad, y no toda la actividad de control de inmigración se hace pública.

La administración de Trump se verá sometida a una presión cada vez mayor para cumplir sus promesas de llevar a cabo deportaciones que se cifran en millones en lugar de miles. En muchas publicaciones del ICE en las redes sociales se puede ver a varios usuarios respondiendo que las cifras son “de novatos” y que es necesario aumentarlas.

LAS PROMESAS TRAEN CONSIGO MUCHOS PROBLEMAS

Austin Kocher, un experto en inmigración que enseña en la Universidad de Syracuse, dijo a Newsweek que las amplias promesas de campaña de Trump tienen el potencial de crear una nueva serie de problemas en las agencias encargadas de llevar a cabo sus promesas.

“El problema con eso, y esto es cierto para la administración de Obama, para la primera administración de Trump, para Biden y ahora para Trump nuevamente, es que la verdad ese tipo de presión política crea una estructura de incentivos para que las administraciones digan cosas que son políticamente convenientes, independientemente de si son realmente defendibles”, dijo. “Por eso una cantidad saludable de escepticismo es realmente crucial”.

Homan, el nuevo zar de la frontera, pareció reconocer en una entrevista durante el fin de semana que no sería posible deportar a todos los que están ilegalmente en Estados Unidos y repitió que la idea era apuntar a aquellos que habían cometido delitos graves o violentos mientras estaban en el país ilegalmente.

Pero en su primera conferencia de prensa el martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, amplió el tema cuando un periodista le preguntó cuántos de los que ya han sido deportados tenían antecedentes penales. “Todos”, respondió. “Porque violaron ilegalmente las leyes de nuestra nación y, por lo tanto, son criminales”.

LO QUE LA GENTE ESTÁ DICIENDO

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en la rueda de prensa del martes: “A los ciudadanos extranjeros que estén pensando en intentar entrar ilegalmente a Estados Unidos, piénsenlo otra vez. Con este presidente los detendremos y deportaremos. Cada día los estadounidenses están más seguros gracias a que la administración del presidente Trump está expulsando de nuestras comunidades a los criminales violentos”.

El senador demócrata de California, Alex Padilla, dijo en X sobre los temores que sienten los migrantes en el estado: “Llevamos una semana en el gobierno de Trump y ya estamos empezando a ver los impactos y la crueldad de su agenda radical de deportaciones masivas. Dejemos algo en claro: estas deportaciones indiscriminadas no nos harán más seguros. Solo significarán precios más altos para todos”.

Con más redadas en todo el país en los últimos días, incluida una en la ciudad de Nueva York el martes por la mañana, se espera que ICE continúe aumentando su aplicación junto con otras agencias en las próximas semanas, mientras que la Casa Blanca buscará demostrar que está cumpliendo las promesas de Trump mostrando las redadas en las redes sociales y en la prensa. N

