La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la elección de jueces, magistrados y ministros no corre riesgos tras la renuncia del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Durante una conferencia de prensa, respaldó la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó al Senado realizar un sorteo entre los aspirantes previamente registrados para cumplir con los plazos constitucionales.

“Lo que hace el Tribunal Electoral es seguir al pie de la letra la Constitución. Así se garantiza que no haya ninguna violación al derecho de participar de las y los aspirantes”, declaró Sheinbaum, quien destacó que esta decisión fortalece el proceso electoral al hacerlo más incluyente.

Un proceso constitucional bajo presión

Sheinbaum explicó que los candidatos que serán considerados en el sorteo ya cumplieron con los requisitos establecidos en la Constitución, incluidos promedios académicos, cartas de recomendación y ensayos evaluados. “Las personas inscritas ya pasaron el primer filtro. Lo que hace la tómbola es respetar esos requisitos, y además, garantizar que nadie quede fuera de manera injusta”, añadió.

Con el plazo límite del 31 de enero para la entrega de la lista de seleccionados, Sheinbaum destacó la urgencia de proceder con el sorteo, dadas las limitaciones de tiempo para revisar a los más de 3,000 aspirantes registrados inicialmente.

Tribunal Electoral toma acción ante la falta de acuerdos

El pasado 27 de enero, el Tribunal Electoral ordenó al Senado sustituir al Comité de Evaluación, luego de que este organismo dejara de funcionar tras un conflicto sobre a qué autoridad debía obedecer. Aunque la Suprema Corte había atraído el caso, no definió una fecha para resolver la controversia, lo que obligó al Tribunal Electoral a intervenir.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que el sorteo se realizará el 31 de enero, incluyendo a 1,046 aspirantes que pasaron la evaluación inicial, así como a aquellos que el Tribunal Electoral determinó que fueron excluidos de manera indebida.

Sheinbaum: “El Comité ya no tenía sentido”

Al ser cuestionada sobre la renuncia del Comité de Evaluación, Sheinbaum minimizó el impacto de su salida. “La Corte ya había definido que no iban a seguir desarrollando su actividad. No tenía sentido que continuaran en un comité que ya no iba a trabajar”, afirmó.

Para Sheinbaum, el proceso diseñado por el Tribunal Electoral garantiza la transparencia y asegura que no haya exclusión en la selección de las personas juzgadoras. “Al final, esta decisión no sólo cumple con la Constitución, sino que fortalece la confianza en la elección”, concluyó.

Un sorteo histórico para garantizar derechos

El uso de una tómbola para decidir las candidaturas es una medida poco convencional, pero que, según Sheinbaum y el Tribunal Electoral, asegura un proceso justo y apegado a la Constitución. Con esto, las autoridades buscan garantizar que no haya cuestionamientos sobre la equidad y legalidad en la elección de jueces, magistrados y ministros. N

Con información de Animal Político.