Derivado de un estudio que hizo la administración municipal de Celaya se le reducirá la seguridad al ex alcalde Javier Mendoza Márquez, pues al momento él y algunos miembros de su familia cuentan con este servicio. Ahora sólo se busca que sea para él.

Así lo señaló el presidente municipal Juan Miguel Ramírez Sánchez, quien dijo que este documento de revisión se enviará a la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado.

Recalcó que la seguridad es para Javier Mendoza y no para toda su familia, pues ahora los protegen varios ex policías federales y están bajo su resguardo camionetas blindadas.

“Es mi amigo (Javier Mendoza) y le corrí las cortesías de lo que estamos haciendo, pero la amistad no puede estar por arriba de la ley, por eso el estudio externo es para valorar la seguridad de él”.

El alcalde recordó que estos gastos de la seguridad que recibe Mendoza Márquez y su familia corren a cargo de la administración pública. Se trata de vehículos, personal, gasolina, salarios y comidas.

La administración actual no localiza el acta de la sesión del Ayuntamiento de la ex administración donde se aprobó la protección para el ex presidente, donde se especifica el número de unidades blindadas y personal de protección.

Por lo anterior, el alcalde indicó que presentarán una denuncia penal contra quien resulte responsable.

“Nos dicen que por la premura del tiempo no fue posible elaborar el acta y recabar las firmas de los regidores, luego que se entregó y alguien la sustrajo, por eso nosotros ya presentamos una demanda penal contra quien resulte responsable”.

Por seguridad y protocolo, el alcalde Ramírez Sánchez, evitó exponer el resultado del estudio de seguridad para Javier Mendoza, porque se trata de un tema sensible y al final, la determinación la tomará la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado.