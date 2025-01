Elon Musk, el hombre más rico del mundo y propietario de X (anteriormente Twitter), protagonizó una polémica mundial tras realizar un gesto durante un evento en el Capital One Arena. Musk, exaltado, se llevó la mano derecha al corazón y luego la extendió en un ángulo que muchos interpretaron como un saludo hitleriano. Este controvertido momento ha generado un intenso debate internacional, especialmente en países como Alemania e Israel, donde la sensibilidad hacia estos gestos es muy alta debido a su historia.

La reacción de Elon Musk en X

En su plataforma, Musk respondió a las críticas diciendo que “el ataque de todos son Hitler es agotador” y sugirió que se necesitaban “mejores trucos”. Sin embargo, esta declaración no ha calmado las preocupaciones, especialmente en naciones profundamente afectadas por el régimen nazi.

Frankly, they need better dirty tricks. The “everyone is Hitler” attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0 — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025

El impacto en Israel

Medios israelíes como Haaretz, The Times of Israel y The Jerusalem Post han analizado el gesto y sus implicaciones. Según Haaretz, lo que “pareció un saludo romano […] solo provocará más alarma entre los judíos”, especialmente por la proximidad de Musk al círculo de Trump y su reciente entrevista con Alice Weidel, líder del partido ultraderechista alemán AfD.

Pareció un saludo romano

Elon Musk has gone full mask off Nazi. He is actively promoting Nazism. Tesla is now a hate symbol. pic.twitter.com/gO2VFS0x1B — James Jansson (@jamesjansson) January 20, 2025

En The Jerusalem Post, destacan que sectores de extrema derecha celebraron el gesto. Christopher Pohlhaus, líder del grupo neonazi Blood Tribe, se mostró complacido, afirmando que disfrutará de las críticas hacia Musk. Mientras tanto, Andrew Torba, creador de la red social ultraderechista Gab, también elogió el momento.

La respuesta en Alemania

En Alemania, donde cualquier gesto relacionado con el nazismo es ilegal, la polémica ha sido ampliamente recogida por medios como Tagesspiegel, Bild y Berliner Zeitung. Aunque ninguno define el gesto como un saludo hitleriano, muchos destacan su similitud con el controvertido saludo. Bild analiza el movimiento, señalando que podría tratarse de un malentendido, pero dejando espacio para interpretaciones.

Al final, solo Musk puede explicar qué quiso expresar

“Al final, solo Musk puede explicar qué quiso expresar”, concluyen en Tagesspiegel, mientras otros medios especulan si el gesto es consecuencia de su conocida personalidad excéntrica y sus características particulares como persona autista.

El conjunto de medios alemanes (T-Online, Focus, Welt, Berliner Zeitung, etc.) se enfocó en lanzar la cuestión y recoger testimonios según los cuales el gesto es, o no, un saludo correspondiente al movimiento nazi. Sin embargo, ninguno pone en duda de que lo protagonizado por el dueño de Tesla recuerda claramente al “saludo hitleriano”.



El contexto histórico y las reacciones globales

El incidente ha reabierto debates sobre los límites de los gestos públicos y su impacto en sociedades con sensibilidades históricas. Si bien Musk no ha aclarado el significado de su acción, las críticas han llegado principalmente de sectores políticos de izquierda, mientras que la extrema derecha ha encontrado en el gesto una oportunidad para celebrarlo. N

