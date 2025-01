La decisión de Michelle Obama de no asistir a la ceremonia de investidura del presidente electo Donald Trump el próximo 20 de enero ha provocado críticas, especialmente del músico Kid Rock, quien se presentará en el evento.

En una entrevista con Fox News, Kid Rock expresó su descontento con la ex primera dama, señalando que su ausencia es un acto de falta de respeto hacia Trump. “Yo le recordaría amablemente que hace años, cuando [el presidente Barack] Obama fue elegido por primera vez, no voté por él, pero me pidieron tocar en la investidura. Y lo hice, pasé un buen rato. Lo hice por respeto a la presidencia, así que le recordaría amablemente eso a la señora Michelle,” declaró el músico.

No voté por él (Obama), pero me pidieron tocar en la investidura. Y lo hice, pasé un buen rato. Lo hice por respeto a la presidencia, así que le recordaría amablemente eso a la señora Michelle

Kid Rock hizo referencia a su actuación en el Baile Juvenil Inaugural de 2009, celebrado tras la primera toma de posesión de Barack Obama. En dicho evento también participaron artistas como Kanye West y Fall Out Boy. Sobre la decisión de Michelle Obama de no asistir a la investidura de Trump, Kid Rock sugirió: “Parece un poco enojada. Quizás sea eso… si no puedes decir algo bueno…”.

“She seems a little angry.” Kid Rock slams Michelle Obama for skipping Trump’s inauguration. Where was he when his buddy Trump skipped Biden’s inauguration, the first president in 152 years to skip his successor’s swearing-in? pic.twitter.com/cZTVbzydee — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 17, 2025

Confirman la ausencia de Michelle Obama

La oficina de Michelle Obama confirmó el martes que la ex primera dama “no asistirá a la próxima investidura,” pero no ofreció más detalles al respecto. Sin embargo, su esposo, el ex presidente Barack Obama, estará presente junto a otros ex mandatarios como George W. Bush y Bill Clinton.

La noticia ha generado malestar entre los conservadores, quienes señalan la supuesta falta de reciprocidad, recordando que ni Trump ni Melania Trump asistieron a la investidura de Joe Biden en 2021.

Las razones de Michelle

Según informes de The Hill y People, la ausencia de Michelle Obama estaría motivada por la histórica tensión entre Trump y los Obama, así como los ataques verbales del presidente electo hacia personas de color y la propia familia Obama.

Un asistente anónimo declaró: “Ella fue quien más personalmente hizo campaña contra él”. Además, una fuente cercana a la ex primera dama comentó a People que su decisión también responde a su deseo de mantenerse fuera de la vida pública: “Ella sirvió en el ojo público e hizo todo el bien que pudo como primera dama durante ocho años. Ahora la verán solo cuando tenga un proyecto o causa que promover”.

Ella fue quien más personalmente hizo campaña contra él

Kid Rock sostiene su apoyo a Trump

Durante la entrevista, Kid Rock reiteró su respaldo al presidente entrante, describiéndolo como un “tipo increíble”. Agregó: “Quiero a alguien inteligente que pueda dirigir este país, mantenernos seguros, administrarlo como un negocio y hacer que América sea grande otra vez.”

La investidura de Trump promete ser un evento polarizante, reflejando las divisiones políticas y personales que han marcado su camino hacia la presidencia. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: