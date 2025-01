La ex regidora y ahora legisladora morenista, Alejandra Peña ,tomó protesta como diputada local durante la sesión permanente llevada a cabo en el Congreso del Estado este martes. Ahora, fungirá como la presidenta de la Comisión de Juventud, esto después de que el Tribunal Electoral del Estado señalara que la Mesa Directiva del Congreso había sido omisa, al no llamarla a protesta después de que la diputada propietaria, Aurora Vanegas Martínez, se separara del cargo.

Alejandra Peña estaba registrada como su suplente.

“Esto no era ningún favor, era un derecho. No nada más mío, es un derecho de las y los ciudadanos de Aguascalientes que votaron por nosotros, su derecho de representación. Agradezco que se haya hecho justicia” aseguró la legisladora en entrevista posterior a la toma de protesta.

“Que quede como un precedente de que esto ya no va a pasar: hay que reformar a ley, el reglamento. No puede quedar a interpretación de unas o unos diputados la decisión de quién debe o no tomar protesta, es un derecho adquirido” aseveró.