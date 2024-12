El proceso de toma de protesta de Alejandra Peña Curiel, diputada suplente de Aurora Vanegas Martínez, en el Congreso del Estado de Aguascalientes ha generado controversia y retrasos. A pesar de que la licencia solicitada por Vanegas fue aprobada el 11 de diciembre de 2024, Peña Curiel aún no ha podido asumir su curul.

Proceso de licencia y falta de convocatoria

Durante la sesión del 11 de diciembre, se aprobó la licencia de la diputada Aurora Vanegas y se mencionó a Alejandra Peña Curiel como su suplente. Sin embargo, a pesar de que la ley establece que la toma de protesta debe realizarse en la siguiente sesión ordinaria, Peña Curiel señaló que hasta la fecha no ha recibido una convocatoria formal para dicho acto.

“No conozco realmente cuál sea el motivo por el cual no se me ha citado de manera formal (…) ahí viene el nombre del titular y la suplente, que en este caso soy yo”, expresó Peña Curiel.

La morenista subrayó que el Congreso no puede seguir incompleto, ya que debe contar con 27 legisladores para cumplir con su responsabilidad legislativa. Además, rechazó las versiones que indicaban que su nombramiento era parte de una “cuota” política.

“Nosotros no somos cuota, estamos listos para representar al pueblo hidrocálido (…) fue un error y se corrigió”, aclaró, destacando que su posición corresponde a la cuarta posición de su partido, Morena.

El conflicto sobre su toma de protesta se remonta a decisiones judiciales previas: el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes (TEEA) había declarado inicialmente a Peña Curiel inelegible, argumentando que no se separó formal y materialmente de su cargo como regidora del Ayuntamiento de Aguascalientes, lo cual, presuntamente violaba disposiciones legales sobre la equidad electoral. No obstante, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó esta decisión.

La Sala consideró que, al tratarse de una candidatura suplente por el principio de representación proporcional, Peña Curiel no estaba obligada a separarse de su cargo como regidora. Además, se reafirmó el derecho constitucional de los ciudadanos a ser votados para ocupar cargos públicos, destacando que no existía una prohibición expresa en la normativa local para las candidaturas suplentes.

Desde el 9 de junio de 2024, el Instituto Estatal Electoral (IEE) notificó formalmente al Congreso del Estado sobre la asignación de diputaciones plurinominales, incluyendo a Alejandra Peña Curiel como suplente en la lista de representación proporcional (RP). En ese sentido, el IEE envió copia certificada de esta asignación al Congreso, como establece la normativa, además de su publicación en el Periódico Oficial del Estado la lista de diputaciones, formalizando la conformación de las curules plurinominales.

A pesar de esta notificación, el Congreso no procedió a convocar a Peña Curiel para que tomara protesta. Tras las impugnaciones y la resolución final del Tribunal Electoral, se reiteró que la constancia de diputada suplente otorgada a Peña Curiel subsistía y no había necesidad de emitir nuevas constancias, ya que la Sala Superior validó la asignación original realizada por el IEE.

El documento SM-JDC-487/2024, emitido por la Sala Superior, establece que las sentencias del Tribunal Electoral local fueron modificadas. En particular, el apartado 6, titulado “EFECTOS”, señala lo siguiente:

“Atendiendo a las consideraciones de esta ejecutoria, lo procedente es modificar, en lo que es materia de impugnación, la sentencia controvertida, concretamente:

En consecuencia, se declara que subsisten como válidas las constancias de diputaciones de RP otorgadas, a las referidas personas, por el Instituto Electoral local.”

Sin embargo, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, señaló que el IEE no notificó formalmente al Congreso sobre la asignación de Peña Curiel.

Según Gutiérrez, el Congreso sólo recibió “consultas” sobre la situación de la diputada suplente y no una notificación oficial que obligara a la convocatoria de Peña Curiel.

Además, la representante popular aclaró que su actuar se ajusta a la Ley Orgánica del Congreso y que la toma de protesta de Peña Curiel podría realizarse durante el siguiente periodo ordinario o en la Comisión Permanente, dependiendo de los acuerdos legislativos.

Gutiérrez rechazó las acusaciones de violencia política de género y reiteró que cualquier decisión sobre los temas a discutir en el pleno depende de la mayoría legislativa y no de la presidencia de la Mesa Directiva.

“Puede ser en la permanente. El día de hoy terminó la presidencia y ahí van a conocer que no es culpa mía, ni que tengo algún interés. Yo de verdad soy una persona sorora, pero también estoy aquí en un puesto en el que no se me permite incumplir con la voluntad de los demás diputados, o sea, aquí es de mayoría, aquí se respetan las mayorías”, puntualizó Gutiérrez Ruvalcaba.